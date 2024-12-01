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Жарить или заправлять: как правильно использовать масла

1:23
Еда

Выбор масла для жарки — важный вопрос, ведь не каждое из них подходит для высоких температур. Диетолог Людмила Микитюк объяснила, какие масла можно использовать на сковороде, а какие лучше оставить для заправки салатов.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Масла, подходящие для жарки

Для жарки подойдут масла с высокой термостойкостью:

  • подсолнечное,
  • кокосовое,
  • масло авокадо,
  • топлёное масло.

Диетолог отметила, что оливковое масло также допустимо для жарки, но лучше выбирать рафинированное.

Что нельзя нагревать?

Нерафинированные масла, такие как льняное или подсолнечное, не подходят для жарки. При нагреве они выделяют канцерогены, которые могут нанести вред организму. Льняное масло рекомендуется использовать только для заправки салатов и готовых блюд.

Особенности использования сливочного масла

Сливочное масло подходит для выпечки и бутербродов, но жарить на нём не рекомендуется из-за высокой калорийности готовых блюд.

Как контролировать количество масла?

Чтобы избежать избыточного потребления растительных масел, диетолог рекомендует использовать специальные кухонные инструменты, такие как насадки для распыления масла или силиконовые кисточки. Они помогут равномерно нанести минимальное количество масла на сковороду.

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного. Наиболее распространённый вид растительного масла в России и на Украине, которые лидируют по его производству в мире.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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