Жарить или заправлять: как правильно использовать масла

Выбор масла для жарки — важный вопрос, ведь не каждое из них подходит для высоких температур. Диетолог Людмила Микитюк объяснила, какие масла можно использовать на сковороде, а какие лучше оставить для заправки салатов.
Для жарки подойдут масла с высокой термостойкостью:
Диетолог отметила, что оливковое масло также допустимо для жарки, но лучше выбирать рафинированное.
Нерафинированные масла, такие как льняное или подсолнечное, не подходят для жарки. При нагреве они выделяют канцерогены, которые могут нанести вред организму. Льняное масло рекомендуется использовать только для заправки салатов и готовых блюд.
Сливочное масло подходит для выпечки и бутербродов, но жарить на нём не рекомендуется из-за высокой калорийности готовых блюд.
Чтобы избежать избыточного потребления растительных масел, диетолог рекомендует использовать специальные кухонные инструменты, такие как насадки для распыления масла или силиконовые кисточки. Они помогут равномерно нанести минимальное количество масла на сковороду.
Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного. Наиболее распространённый вид растительного масла в России и на Украине, которые лидируют по его производству в мире.
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