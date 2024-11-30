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Ароматный соус с зеленью на замену майонезу всего за пять минут

1:07
Еда

Мы предлагаем вам рецепт соуса, который можно приготовить за пять минут и который станет отличной альтернативой майонезу. В его составе — свежая зелень, сливочный сыр и натуральный йогурт.

Соус
Фото: commons.wikimedia.org by Véronique PAGNIER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Соус

Ингредиенты:

  • пучок свежей зелени,
  • 200 г сливочного сыра (крем-чиза или маскарпоне),
  • 2-3 ст. л. натурального йогурта,
  • 1 ч. л. горчицы с зёрнами,
  • сухой чеснок, соль и перец — по вкусу (можно не класть).

Приготовление

  1. Возьмите свежую зелень (например, укроп, базилик или кинзу). Промойте её и обсушите.
  2. Измельчите зелень в блендере для насыщенного аромата.
  3. Добавьте сливочный сыр (маскарпоне или крем-чиз) в количестве 200 грамм.
  4. Добавьте натуральный йогурт в количестве 2 столовых ложек для лёгкой текстуры.
  5. Добавьте чайную ложку зернистой горчицы.
  6. Добавьте немного сухого чеснока. Подсолите, если вам недостаточно соли в соусе.
  7. Взбейте всё до получения гладкой и нежной консистенции.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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