Ароматный соус с зеленью на замену майонезу всего за пять минут
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Мы предлагаем вам рецепт соуса, который можно приготовить за пять минут и который станет отличной альтернативой майонезу. В его составе — свежая зелень, сливочный сыр и натуральный йогурт.
Фото: commons.wikimedia.org by Véronique PAGNIER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Соус
Ингредиенты:
- пучок свежей зелени,
- 200 г сливочного сыра (крем-чиза или маскарпоне),
- 2-3 ст. л. натурального йогурта,
- 1 ч. л. горчицы с зёрнами,
- сухой чеснок, соль и перец — по вкусу (можно не класть).
Приготовление
- Возьмите свежую зелень (например, укроп, базилик или кинзу). Промойте её и обсушите.
- Измельчите зелень в блендере для насыщенного аромата.
- Добавьте сливочный сыр (маскарпоне или крем-чиз) в количестве 200 грамм.
- Добавьте натуральный йогурт в количестве 2 столовых ложек для лёгкой текстуры.
- Добавьте чайную ложку зернистой горчицы.
- Добавьте немного сухого чеснока. Подсолите, если вам недостаточно соли в соусе.
- Взбейте всё до получения гладкой и нежной консистенции.
Уточнения
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру