Ароматный соус с зеленью на замену майонезу всего за пять минут

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы предлагаем вам рецепт соуса, который можно приготовить за пять минут и который станет отличной альтернативой майонезу. В его составе — свежая зелень, сливочный сыр и натуральный йогурт.

Фото: commons.wikimedia.org by Véronique PAGNIER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Соус

Ингредиенты:

пучок свежей зелени,

200 г сливочного сыра (крем-чиза или маскарпоне),

2-3 ст. л. натурального йогурта,

1 ч. л. горчицы с зёрнами,

сухой чеснок, соль и перец — по вкусу (можно не класть).

Приготовление

Возьмите свежую зелень (например, укроп, базилик или кинзу). Промойте её и обсушите. Измельчите зелень в блендере для насыщенного аромата. Добавьте сливочный сыр (маскарпоне или крем-чиз) в количестве 200 грамм. Добавьте натуральный йогурт в количестве 2 столовых ложек для лёгкой текстуры. Добавьте чайную ложку зернистой горчицы. Добавьте немного сухого чеснока. Подсолите, если вам недостаточно соли в соусе. Взбейте всё до получения гладкой и нежной консистенции.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

