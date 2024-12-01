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Постная пицца и шаурма: простые рецепты для тех, кто постится

1:42
Еда

Во время Рождественского поста приходится отказываться от привычных блюд, включая фастфуд. Однако постные варианты любимых лакомств, таких как пицца и шаурма, вполне можно приготовить дома, заменив часть ингредиентов. Делимся простыми и вкусными рецептами.

Пицца
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пицца

Постная пицца

Для основы вам понадобится:

  • 180 г цельнозерновой муки,
  • 80 г нутовой муки,
  • пакетик разрыхлителя,
  • 15 мл оливкового масла,
  • немного лимонного сока,
  • щепотка соли,
  • 160 мл воды.
  1. Смешайте оба вида муки, просеяв их в глубокую миску. Добавьте разрыхлитель, сок лимона, оливковое масло и тёплую воду.
  2. Замесите тесто сначала венчиком, а затем руками.
  3. Накройте тесто полотенцем и оставьте "отдохнуть" на 15 минут.
  4. Раскатайте основу и выложите на неё начинку из брокколи, шампиньонов, болгарского перца, репчатого лука, маслин и стебля сельдерея.
  5. В качестве соуса используйте смесь постного майонеза и кетчупа. Выпекайте в духовке до готовности.

Постная шаурма

Для начинки и соуса:

Соус: постный майонез и кетчуп.
Начинка: помидоры, капуста, свежие огурцы, красный лук, консервированная фасоль.

  1. Разложите на лаваш соус, равномерно распределяя его по всей поверхности.
  2. Выложите нарезанные овощи и фасоль.
  3. Аккуратно заверните лаваш, формируя шаурму.

Эти рецепты позволят вам насладиться вкусной и сытной едой, сохраняя традиции поста.

Уточнения

Пост  ритуальное воздержание от принятия пищи или пищевые ограничения по религиозным соображениям.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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