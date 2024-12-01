Постная пицца и шаурма: простые рецепты для тех, кто постится

Во время Рождественского поста приходится отказываться от привычных блюд, включая фастфуд. Однако постные варианты любимых лакомств, таких как пицца и шаурма, вполне можно приготовить дома, заменив часть ингредиентов. Делимся простыми и вкусными рецептами.
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Пицца
Постная пицца
Для основы вам понадобится:
180 г цельнозерновой муки,
80 г нутовой муки,
пакетик разрыхлителя,
15 мл оливкового масла,
немного лимонного сока,
щепотка соли,
160 мл воды.
Смешайте оба вида муки, просеяв их в глубокую миску. Добавьте разрыхлитель, сок лимона, оливковое масло и тёплую воду.
Замесите тесто сначала венчиком, а затем руками.
Накройте тесто полотенцем и оставьте "отдохнуть" на 15 минут.
Раскатайте основу и выложите на неё начинку из брокколи, шампиньонов, болгарского перца, репчатого лука, маслин и стебля сельдерея.
В качестве соуса используйте смесь постного майонеза и кетчупа. Выпекайте в духовке до готовности.
Постная шаурма
Для начинки и соуса:
Соус: постный майонез и кетчуп. Начинка: помидоры, капуста, свежие огурцы, красный лук, консервированная фасоль.
Разложите на лаваш соус, равномерно распределяя его по всей поверхности.
Выложите нарезанные овощи и фасоль.
Аккуратно заверните лаваш, формируя шаурму.
Эти рецепты позволят вам насладиться вкусной и сытной едой, сохраняя традиции поста.
Уточнения
Пост — ритуальное воздержание от принятия пищи или пищевые ограничения по религиозным соображениям.