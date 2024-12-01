Постная пицца и шаурма: простые рецепты для тех, кто постится

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Во время Рождественского поста приходится отказываться от привычных блюд, включая фастфуд. Однако постные варианты любимых лакомств, таких как пицца и шаурма, вполне можно приготовить дома, заменив часть ингредиентов. Делимся простыми и вкусными рецептами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пицца

Постная пицца

Для основы вам понадобится:

180 г цельнозерновой муки,

80 г нутовой муки,

пакетик разрыхлителя,

15 мл оливкового масла,

немного лимонного сока,

щепотка соли,

160 мл воды.

Смешайте оба вида муки, просеяв их в глубокую миску. Добавьте разрыхлитель, сок лимона, оливковое масло и тёплую воду. Замесите тесто сначала венчиком, а затем руками. Накройте тесто полотенцем и оставьте "отдохнуть" на 15 минут. Раскатайте основу и выложите на неё начинку из брокколи, шампиньонов, болгарского перца, репчатого лука, маслин и стебля сельдерея. В качестве соуса используйте смесь постного майонеза и кетчупа. Выпекайте в духовке до готовности.

Постная шаурма

Для начинки и соуса:

Соус: постный майонез и кетчуп.

Начинка: помидоры, капуста, свежие огурцы, красный лук, консервированная фасоль.

Разложите на лаваш соус, равномерно распределяя его по всей поверхности. Выложите нарезанные овощи и фасоль. Аккуратно заверните лаваш, формируя шаурму.

Эти рецепты позволят вам насладиться вкусной и сытной едой, сохраняя традиции поста.

Уточнения

Пост — ритуальное воздержание от принятия пищи или пищевые ограничения по религиозным соображениям.



