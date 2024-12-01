Чем грозит частое употребление лапши быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления — далеко не самое полезное блюдо, но её можно найти в рационе большинства людей. В условиях загруженного графика или в длительной поездке это часто становится быстрым решением.
Если такая лапша употребляется редко, она не нанесёт серьёзного вреда здоровью. Однако регулярное её потребление может привести к серьёзным проблемам с кишечником, предупреждают врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Основная проблема лапши быстрого приготовления — её состав. Она содержит множество добавок, включая глутамат натрия. Это вещество "обманывает" вкусовые рецепторы, заставляя мозг и кишечник думать, что они получают богатую питательную пищу, например мясной бульон. Однако в действительности организм сталкивается лишь с химическим порошком, который лишь имитирует вкус мяса.
Эксперты также развенчали миф о выгоде лапши быстрого приготовления. Одна порция весом 60 граммов стоит около 40 рублей, что эквивалентно почти 800 рублям за килограмм. Для сравнения, килограмм обычных макарон стоит около 150 рублей и готовится ненамного дольше. К тому же, макароны гораздо полезнее для здоровья.
Если избегать постоянного употребления, лапша быстрого приготовления не принесёт вреда. Но лучше рассматривать её как исключение, а не основу рациона.
Лапша быстрого приготовления — макаронное изделие в виде предварительно приготовленного и высушенного блока и приправы к нему. Эти сухие блоки предназначены для замачивания в кипятке в течение нескольких минут перед употреблением.
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