Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Футболист Эдоардо Бове потерял сознание в матче чемпионата Италии
Простые способы сделать поры меньше за считанные минуты
Не только Таиланд, Индонезия и Вьетнам — россияне открывают новые горизонты Азии
Как избавиться от микропластика в воде: простые советы от учёных
$16 млрд в год терял Бангладеш во времена Шейх Хасины
Почему стрелка компаса стала точнее за последние 100 лет
Постная пицца и шаурма: простые рецепты для тех, кто постится
Современные машины не терпят ошибок прогрева
Финские правозащитники выступили против закрытой границы с Россией

Чем грозит частое употребление лапши быстрого приготовления

1:40
Еда

Лапша быстрого приготовления — далеко не самое полезное блюдо, но её можно найти в рационе большинства людей. В условиях загруженного графика или в длительной поездке это часто становится быстрым решением.

РОЛЛТОН. Куриная лапша по-домашнему. Острая. 02
Фото: upload.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
РОЛЛТОН. Куриная лапша по-домашнему. Острая. 02

Если такая лапша употребляется редко, она не нанесёт серьёзного вреда здоровью. Однако регулярное её потребление может привести к серьёзным проблемам с кишечником, предупреждают врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

В чём опасность?

Основная проблема лапши быстрого приготовления — её состав. Она содержит множество добавок, включая глутамат натрия. Это вещество "обманывает" вкусовые рецепторы, заставляя мозг и кишечник думать, что они получают богатую питательную пищу, например мясной бульон. Однако в действительности организм сталкивается лишь с химическим порошком, который лишь имитирует вкус мяса.

Экономия или иллюзия?

Эксперты также развенчали миф о выгоде лапши быстрого приготовления. Одна порция весом 60 граммов стоит около 40 рублей, что эквивалентно почти 800 рублям за килограмм. Для сравнения, килограмм обычных макарон стоит около 150 рублей и готовится ненамного дольше. К тому же, макароны гораздо полезнее для здоровья.

Если избегать постоянного употребления, лапша быстрого приготовления не принесёт вреда. Но лучше рассматривать её как исключение, а не основу рациона.

Уточнения

Лапша быстрого приготовления — макаронное изделие в виде предварительно приготовленного и высушенного блока и приправы к нему. Эти сухие блоки предназначены для замачивания в кипятке в течение нескольких минут перед употреблением.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Собаки
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов
Наука и техника
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов Аудио 
Как ускорить прогрев двигателя в мороз
Авто
Как ускорить прогрев двигателя в мороз Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Больше, чем надёжный щит в современном небе
Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Яблоня под защитой: зачем вешать бутылки с водой или песком
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Последние материалы
Современные машины не терпят ошибок прогрева
Финские правозащитники выступили против закрытой границы с Россией
Как креативно оформить стену за диваном
Юрий Стоянов назвал имя своего любимого российского комика
Не игнорируйте эти симптомы: дефицит витамина D может повлиять на ваше сердце
Смешанные посадки: бархатцы и лук — потрясающий дуэт в огороде
В Госдуме рассказали о возможности допуска на чемпионаты мира
Что вы упускаете в уходе за кожей перед сном?
2 декабря: Аустерлицкое сражение, Рим и незнакомка русской поэзии
Актриса Агата Муцениеце заявила, что они с Павлом Прилучным видели НЛО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.