В США с продажи снимаются более 70 тысяч фунтов мясных продуктов из-за опасной инфекции

По данным Службы безопасности пищевых продуктов и инспекции Министерства сельского хозяйства США, из продажи в срочном порядке отзываются около 72 240 фунтов готовых к употреблению мясных продуктов. Это связано с потенциальным заражением листериозом.
Согласно отчету ведомства, отзыв охватывает 23 наименования товаров под брендом Yu Shang, включая свиную грудинку, куриные ножки, куриную колбасу, цельного цыпленка, говяжью голень и многие другие продукты. Полный список и ярлыки можно найти на странице отзыва. Указанные продукты имеют напечатанный номер предприятия "P-46684" или "EST.M46684" и продавались в розничных магазинах по всей стране.
Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили о 11 случаях заболеваний, связанных с этим отзывом, которые произошли в четырех штатах: Калифорнии, Иллинойсе, Нью-Джерси и Нью-Йорке. Среди этих случаев было девять госпитализаций и одна смерть. Пока продолжается расследование, жителей США предупреждают: если у них в холодильнике или морозильной камере остались заражённые продукты, немедленно утилизируйте их или вернитесь в место покупки для возврата денег.
Листериозная инфекция, известная также как листериоз, может быть особенно опасной для лиц в возрасте 65 лет и старше, людей с ослабленным иммунитетом, маленьких детей и беременных. Общие симптомы листериоза включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, тошноту, рвоту, диарею и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Листериоз — бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes.
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