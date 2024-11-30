В США с продажи снимаются более 70 тысяч фунтов мясных продуктов из-за опасной инфекции

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

По данным Службы безопасности пищевых продуктов и инспекции Министерства сельского хозяйства США, из продажи в срочном порядке отзываются около 72 240 фунтов готовых к употреблению мясных продуктов. Это связано с потенциальным заражением листериозом.

Фото: Own work by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Колбасные изделия

Согласно отчету ведомства, отзыв охватывает 23 наименования товаров под брендом Yu Shang, включая свиную грудинку, куриные ножки, куриную колбасу, цельного цыпленка, говяжью голень и многие другие продукты. Полный список и ярлыки можно найти на странице отзыва. Указанные продукты имеют напечатанный номер предприятия "P-46684" или "EST.M46684" и продавались в розничных магазинах по всей стране.

Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили о 11 случаях заболеваний, связанных с этим отзывом, которые произошли в четырех штатах: Калифорнии, Иллинойсе, Нью-Джерси и Нью-Йорке. Среди этих случаев было девять госпитализаций и одна смерть. Пока продолжается расследование, жителей США предупреждают: если у них в холодильнике или морозильной камере остались заражённые продукты, немедленно утилизируйте их или вернитесь в место покупки для возврата денег.

Листериозная инфекция, известная также как листериоз, может быть особенно опасной для лиц в возрасте 65 лет и старше, людей с ослабленным иммунитетом, маленьких детей и беременных. Общие симптомы листериоза включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, тошноту, рвоту, диарею и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Уточнения

Листериоз — бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes.

