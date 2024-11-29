Эксперт объяснила, почему в России дорожает и будет дорожать шоколад

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом году кондитерские изделия в России подорожали примерно на четверть или даже треть. Это ещё не окончание подорожания, предупреждают эксперты. К концу года любителям сладкого придётся платить больше.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шоколад

Основатель шоколадной фабрики "Конфаэль" Ирина Эльдарханова рассказала NewsInfo.Ru о причинах роста цен на всеми любимую сладость.

По словам эксперта, стоимость компонентов продукции серьёзно изменилась в большую сторону. Например, шоколадная масса, из которой делают сладости, подорожала на 30 % за неделю. Это произошло из-за роста курса доллара, ведь шоколадная масса импортируется и оплачивается в валюте. Поэтому цены сразу выросли.

Производители шоколадной массы пересматривают цены на декабрь, так как стоимость какао-бобов и сахара тоже увеличилась.

Однако резкий рост цен может быть отсрочен из-за товарных запасов на полках магазинов и сроков хранения некоторых товаров. В сетях магазинов цены могут меняться медленнее, так как у них есть определённые товарные запасы.

"Вся эта нагрузка ложится на фабрики, на производителей, то есть они в сети должны поставлять условно плитку по 150 рублей, и эта цена зафиксирована, они ее поднять не могут, а они сырье купят на эту плитку может уже на 200 рублей и будут добавлять к каждой плитке по 50 рублей в будущем", — говорит товаропроизводитель", — объяснила Эльдарханова.

Это касается натурального шоколада, уточнила эксперт. Заменители с эквивалентами будут расти в цене медленнее, так как это уже другое сырьё, но оно тоже дорожает вслед за натуральным шоколадом. Потребители не могут позволить себе платить столько же за заменители, сколько за натуральный продукт, добавила она.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



