Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наклейки с критикой Илона Маска — владельцы автомобилей Tesla дистанцируются от миллиардера
4 способа стать лучшим другом для вашей кошки
Как поддерживать здоровье ушей вашего питомца
Как отметить Новый год в Японии
Польский футбольный клуб пожаловался на баннер про Красную армию
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Орехи и их секреты: как выбрать безопасный продукт
Разработано устройство, которое может помочь сократить счёт за электроэнергию на 92%
Банк Lombard Odier обвинили в крупных финансовых махинациях

Как отварить картошку: простые секреты для отличный вкуса

3:37
Еда

Отварной картофель — это простое и универсальное блюдо, которое можно подать как гарнир, так и основное блюдо. Однако есть секреты, которые помогут сделать его особенно вкусным и ароматным.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофель, картошка

Выбор картофеля

Первым шагом к успешному приготовлению отварного картофеля является правильный выбор самого овоща. Существует множество сортов картофеля, и для варки лучше всего подходят:

  • Мелкий или "молодой" картофель: он быстро готовится, обладает нежной текстурой и сладковатым вкусом.
  • Сорт с высоким содержанием крахмала: к таким относятся "Русский" или "Славянка". Они делают картофель более рассыпчатым.

Подготовка картофеля

Перед варкой картофель необходимо хорошо промыть под проточной водой, чтобы удалить грязь и остатки почвы. Если вы готовите молодую картошку, ее можно варить с кожурой, так она сохранит больше витаминов. У старого картофеля стоит удалить глазки и порченые участки и, при желании, очистить кожуру.

Нарезка и замачивание

В зависимости от размера картофеля, вы можете варить его целиком или нарезать на более мелкие куски. Для быстрой варки лучше нарезать картошку на половинки или четвертинки. Если у вас много времени, можно замочить нарезанный картофель в холодной воде на 15-30 минут, чтобы удалить лишний крахмал — это сделает его более рассыпчатым.

Варка

Теперь перейдем к процессу варки. Для этого вам понадобятся:

  • Глубокая кастрюля: выбирайте такой размер, чтобы картофель был полностью покрыт водой.
  • Солёная вода: добавьте 1-1,5 чайные ложки соли на каждый литр воды. Соль помогает натянуть вкус картофеля.

Просто заполните кастрюлю водой, добавьте картошку и доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего и варите картофель около 15-20 минут, проверяя готовность при помощи зубочистки или ножа: он должен легко прокалываться.

Добавление специй и трав

Чтобы сделать картошку ещё более ароматной, можно добавить в воду во время варки различные специи и травы:

  • лавровый лист — придаст картофелю уникальный вкус.
  • пара зубчиков чеснока — сделает блюдо более насыщенным.
  • чёрный перец горошком — добавит пикантности.

Отцеживание и охлаждение

После того как картофель сварится, слейте воду. Чтобы избавиться от лишней влаги, оставьте картофель в кастрюле на несколько минут с открытой крышкой. Это позволяет картофелю немного "подсохнуть" и сделает его более рассыпчатым.

Подача

Одним из лучших способов подачи сваренного картофеля является его сервировка с маслом, зеленью и специями. Вы можете:

  • Добавить сливочное или оливковое масло.
  • Посыпать свежей зеленью (укроп, петрушка).
  • Предложить со сметаной или соусами на выбор.

Также отварной картофель отлично сочетается с различными видами мяса, рыбы и овощами.

Отварной картофель — это не только просто и быстро, но и невероятно вкусно, если знать несколько секретов. Правильный выбор картофеля, его подготовка и варка с добавлением специй и трав помогут вам получить идеальный гарнир или основное блюдо. Экспериментируйте с подачей, добавляйте любимые соусы и наслаждайтесь этим универсальным овощем

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Наука и техника
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого Аудио 
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Шоу-бизнес
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников
Новые сорта клубники, которые изменят ваш урожай
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Лучший способ развить плечи и спину: жим гири стоя
Лучший способ развить плечи и спину: жим гири стоя
Последние материалы
Наклейки с критикой Илона Маска — владельцы автомобилей Tesla дистанцируются от миллиардера
4 способа стать лучшим другом для вашей кошки
Как поддерживать здоровье ушей вашего питомца
Как отметить Новый год в Японии
Польский футбольный клуб пожаловался на баннер про Красную армию
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Орехи и их секреты: как выбрать безопасный продукт
Как отварить картошку: простые секреты для отличный вкуса
Разработано устройство, которое может помочь сократить счёт за электроэнергию на 92%
Банк Lombard Odier обвинили в крупных финансовых махинациях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.