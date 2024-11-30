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Вот чем можно заменить майонез: полезные альтернативы

1:01
Еда

Греческий йогурт

Используйте простой греческий йогурт в качестве кремообразного заменителя. В нем меньше калорий и есть приятный вкус. Можно добавить травы или специи для дополнительного вкуса.

Соус
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Соус

Горчица

Горчица — низкокалорийная приправа с пикантным вкусом. Она бывает разных видов, поэтому вы можете выбрать тот вариант, который соответствует вашему вкусу.

Хумус

Хумус — ароматный и низкокалорийный вариант. Он бывает разных видов, и вы можете экспериментировать с такими вкусами, как жареный красный перец или чеснок.

Обезжиренная сметана

В качестве замены выбирайте нежирную или обезжиренную сметану. Она менее калорийна, но по-прежнему обеспечивает кремовую текстуру.

Пахта с низким содержанием жира

Смешайте нежирную пахту с травами и специями, чтобы создать легкую и пикантную заправку. Это освежающий вариант для салатов.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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