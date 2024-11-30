Вот чем можно заменить майонез: полезные альтернативы

Используйте простой греческий йогурт в качестве кремообразного заменителя. В нем меньше калорий и есть приятный вкус. Можно добавить травы или специи для дополнительного вкуса.
Горчица — низкокалорийная приправа с пикантным вкусом. Она бывает разных видов, поэтому вы можете выбрать тот вариант, который соответствует вашему вкусу.
Хумус — ароматный и низкокалорийный вариант. Он бывает разных видов, и вы можете экспериментировать с такими вкусами, как жареный красный перец или чеснок.
В качестве замены выбирайте нежирную или обезжиренную сметану. Она менее калорийна, но по-прежнему обеспечивает кремовую текстуру.
Смешайте нежирную пахту с травами и специями, чтобы создать легкую и пикантную заправку. Это освежающий вариант для салатов.
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.