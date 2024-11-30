В эти блюда стоит добавить консервированный горошек, они получатся намного вкуснее

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Ризотто с горошком и беконом

Обжарьте бекон до хрустящей корочки, затем добавьте консервированный горошек и рис Арборио. Добавляйте куриный бульон постепенно, помешивая, пока рис не станет кремообразным. Завершите добавлением сыра пармезан для вкусного ризотто.

Фото: commons.wikimedia. org by Spedona is licensed under GNU Free Documentation License Зеленый горошек

Картофельные котлеты с горошком

Разомните консервированный горошек и вареный картофель вместе. Добавьте порошок карри, панировочные сухари и яйцо, чтобы получилась смесь. Сформируйте котлеты и обжарьте на сковороде, чтобы получить ароматное вегетарианское блюдо.

Паста

Приготовьте пасту феттучини и перемешайте со сливочным соусом Альфредо. Добавьте консервированный горошек и нарезанную кубиками ветчину, чтобы получить сытное блюдо из пасты.

Смузи из гороха и шпината

Смешайте консервированный горошек со свежим шпинатом, бананом и небольшим количеством миндального молока, чтобы получить питательный зеленый смузи. По желанию добавьте мед для сладости.

Кростини с горошком и мятой

Соедините консервированный горошек со свежей мятой, лимонным соком и оливковым маслом. Выложите смесь на поджаренные ломтики багета, чтобы получить яркую и элегантную закуску.

Уточнения

Горо́шек или ви́ка (лат. Vicia) — крупный род цветковых растений семейства Бобовые (Fabaceae).



