В эти блюда стоит добавить консервированный горошек, они получатся намного вкуснее

Обжарьте бекон до хрустящей корочки, затем добавьте консервированный горошек и рис Арборио. Добавляйте куриный бульон постепенно, помешивая, пока рис не станет кремообразным. Завершите добавлением сыра пармезан для вкусного ризотто.
Разомните консервированный горошек и вареный картофель вместе. Добавьте порошок карри, панировочные сухари и яйцо, чтобы получилась смесь. Сформируйте котлеты и обжарьте на сковороде, чтобы получить ароматное вегетарианское блюдо.
Приготовьте пасту феттучини и перемешайте со сливочным соусом Альфредо. Добавьте консервированный горошек и нарезанную кубиками ветчину, чтобы получить сытное блюдо из пасты.
Смешайте консервированный горошек со свежим шпинатом, бананом и небольшим количеством миндального молока, чтобы получить питательный зеленый смузи. По желанию добавьте мед для сладости.
Соедините консервированный горошек со свежей мятой, лимонным соком и оливковым маслом. Выложите смесь на поджаренные ломтики багета, чтобы получить яркую и элегантную закуску.
Горо́шек или ви́ка (лат. Vicia) — крупный род цветковых растений семейства Бобовые (Fabaceae).
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По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.