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Как сократить варку свёклы с четырёх часов до получаса

1:17
Еда

Варка свёклы у многих вызывает раздражение из-за её длительности. В некоторых случаях приготовление может растянуться на долгие четыре часа! Но есть несколько способов ускорить этот процесс, сохранив качество овоща.

Вареная свекла
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вареная свекла
  • Первый способ — традиционный, но с небольшим улучшением. Не кладите свёклу в холодную воду: сначала дождитесь, пока вода в кастрюле закипит, и только затем добавляйте корнеплоды. Таким образом свёкла будет готова примерно за час.
  • Второй способ — ускоренный. Отварите свёклу в кипящей воде около 30 минут, затем выньте её и сразу поместите под струю ледяной воды на 10-15 минут. Резкий температурный перепад доведёт овощ до готовности за 50 минут.
  • Третий способ — для тех, кто ценит каждую минуту. Поместите свёклу в кастрюлю, полностью залейте водой и поставьте на сильный огонь. Кипятите овощи 15 минут без крышки, а затем снова используйте трюк с ледяной водой. Общая длительность варки составит всего полчаса.

Каждый из этих методов позволяет сэкономить время и наслаждаться вкусной, правильно приготовленной свёклой.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые, ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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