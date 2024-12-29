Как сократить варку свёклы с четырёх часов до получаса

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Варка свёклы у многих вызывает раздражение из-за её длительности. В некоторых случаях приготовление может растянуться на долгие четыре часа! Но есть несколько способов ускорить этот процесс, сохранив качество овоща.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вареная свекла

Первый способ — традиционный, но с небольшим улучшением. Не кладите свёклу в холодную воду: сначала дождитесь, пока вода в кастрюле закипит, и только затем добавляйте корнеплоды. Таким образом свёкла будет готова примерно за час.

— традиционный, но с небольшим улучшением. Не кладите свёклу в холодную воду: сначала дождитесь, пока вода в кастрюле закипит, и только затем добавляйте корнеплоды. Таким образом свёкла будет готова примерно за час. Второй способ — ускоренный. Отварите свёклу в кипящей воде около 30 минут, затем выньте её и сразу поместите под струю ледяной воды на 10-15 минут. Резкий температурный перепад доведёт овощ до готовности за 50 минут.

— ускоренный. Отварите свёклу в кипящей воде около 30 минут, затем выньте её и сразу поместите под струю ледяной воды на 10-15 минут. Резкий температурный перепад доведёт овощ до готовности за 50 минут. Третий способ — для тех, кто ценит каждую минуту. Поместите свёклу в кастрюлю, полностью залейте водой и поставьте на сильный огонь. Кипятите овощи 15 минут без крышки, а затем снова используйте трюк с ледяной водой. Общая длительность варки составит всего полчаса.

Каждый из этих методов позволяет сэкономить время и наслаждаться вкусной, правильно приготовленной свёклой.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые, ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

