Как сохранить пользу гречки — секреты, о которых вы не знали

Гречневая каша давно завоевала репутацию одного из самых полезных блюд для здоровья. Однако даже этот суперфуд может утратить свои уникальные свойства, если его готовить неправильно. К счастью, существует несколько простых методов, которые помогут сохранить максимум пользы в этом продукте.
Эксперты советуют прибегать к одному из трёх способов: запаривание, замачивание или отваривание. Каждый из них имеет свои особенности, но главное — они сохраняют полезные вещества гречки.
Каждый из этих способов помогает приготовить гречку, которая не только вкусная, но и максимально полезная для организма.
Гре́чневая ка́ша (от греч. γραικός — «грек») — каша, приготавливаемая из гречишного зерна, популярное блюдо русской, белорусской, украинской, литовской и польской кухонь.
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