Как сохранить пользу гречки — секреты, о которых вы не знали

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречневая каша давно завоевала репутацию одного из самых полезных блюд для здоровья. Однако даже этот суперфуд может утратить свои уникальные свойства, если его готовить неправильно. К счастью, существует несколько простых методов, которые помогут сохранить максимум пользы в этом продукте.

Фото: commons.wikimedia.org by Derbeth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гречка

Эксперты советуют прибегать к одному из трёх способов: запаривание, замачивание или отваривание. Каждый из них имеет свои особенности, но главное — они сохраняют полезные вещества гречки.

Запаривание — самый щадящий способ. Для этого нужно залить крупу кипятком, укрыть её, оставить на ночь и утром насладиться готовым блюдом. Этот метод минимально обрабатывает продукт, сохраняя его природный состав.

— самый щадящий способ. Для этого нужно залить крупу кипятком, укрыть её, оставить на ночь и утром насладиться готовым блюдом. Этот метод минимально обрабатывает продукт, сохраняя его природный состав. Замачивание — ещё один эффективный вариант. Сначала гречку нужно тщательно промыть, затем залить холодной водой в соотношении 1:1 и оставить на несколько часов. После того как крупа набухнет, добавляем немного воды и варим её 3-5 минут, чтобы сохранить текстуру и вкус.

— ещё один эффективный вариант. Сначала гречку нужно тщательно промыть, затем залить холодной водой в соотношении 1:1 и оставить на несколько часов. После того как крупа набухнет, добавляем немного воды и варим её 3-5 минут, чтобы сохранить текстуру и вкус. Отваривание — традиционный, но тоже щадящий метод. Важно не переварить крупу: достаточно 5-10 минут после закипания, чтобы она осталась полезной. После этого кашу накрывают крышкой, укутывают полотенцем и дают ей дойти в течение пары часов.

Каждый из этих способов помогает приготовить гречку, которая не только вкусная, но и максимально полезная для организма.

Уточнения

Гре́чневая ка́ша (от греч. γραικός — «грек») — каша, приготавливаемая из гречишного зерна, популярное блюдо русской, белорусской, украинской, литовской и польской кухонь.

