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Как сохранить пользу гречки — секреты, о которых вы не знали

1:34
Еда

Гречневая каша давно завоевала репутацию одного из самых полезных блюд для здоровья. Однако даже этот суперфуд может утратить свои уникальные свойства, если его готовить неправильно. К счастью, существует несколько простых методов, которые помогут сохранить максимум пользы в этом продукте.

Гречка
Фото: commons.wikimedia.org by Derbeth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гречка

Эксперты советуют прибегать к одному из трёх способов: запаривание, замачивание или отваривание. Каждый из них имеет свои особенности, но главное — они сохраняют полезные вещества гречки.

  • Запаривание — самый щадящий способ. Для этого нужно залить крупу кипятком, укрыть её, оставить на ночь и утром насладиться готовым блюдом. Этот метод минимально обрабатывает продукт, сохраняя его природный состав.
  • Замачивание — ещё один эффективный вариант. Сначала гречку нужно тщательно промыть, затем залить холодной водой в соотношении 1:1 и оставить на несколько часов. После того как крупа набухнет, добавляем немного воды и варим её 3-5 минут, чтобы сохранить текстуру и вкус.
  • Отваривание — традиционный, но тоже щадящий метод. Важно не переварить крупу: достаточно 5-10 минут после закипания, чтобы она осталась полезной. После этого кашу накрывают крышкой, укутывают полотенцем и дают ей дойти в течение пары часов.

Каждый из этих способов помогает приготовить гречку, которая не только вкусная, но и максимально полезная для организма.

Уточнения

Гре́чневая ка́ша (от греч. γραικός — «грек») — каша, приготавливаемая из гречишного зерна, популярное блюдо русской, белорусской, украинской, литовской и польской кухонь.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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