Простой рецепт маринованного лука для начинающих

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Уксус — это один из наиболее востребованных маринадов, который найдет свое место на любой кухне. С его помощью можно мариновать разнообразные виды мяса, а также лук. Мы расскажем о самом вкусном и быстром рецепте.

Фото: freepik маринованный лук

Для этого вам понадобятся уксус, сахар и соль. Очистите одну крупную луковицу от оболочки и нарежьте её кольцами толщиной около 5-8 мм. Поместите лук в глубокую миску. Добавьте одну чайную ложку соли и хорошо перемешайте.

Затем добавьте две чайные ложки сахара. Если вы предпочитаете более острый вкус, будет достаточно одной. Далее в смесь влейте одну столовую ложку уксуса 9%. Его можно заменить на рисовый уксус при желании.

Затем аккуратно перемешайте ингредиенты, следя за тем, чтобы кольца лука не повредились. Этот этап следует продолжать до полного растворения сахара и соли, после чего лук начнет выделять сок. Оставьте смесь на десять минут при комнатной температуре — в холодильник ставить не нужно. По истечению указанного времени образовавшийся маринад следует слить.

Теперь можно добавить к луку предварительно нарезанный укроп и подавать его в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам, как подсказали на YouTube-канале "Несложная COOLинария".

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



