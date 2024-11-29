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Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде

1:10
Еда

Существует распространенное мнение, что шоколад приносит только вред и не имеет никакой пользы для организма. Однако теледоктор Александр Мясников опроверг этот стереотип. Важно правильно выбирать сорт шоколада и соблюдать умеренность в потреблении. В таком случае ваше тело скажет вам "спасибо".

Александр Мясников
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Мясников

При выборе шоколада обратите внимание на упаковку: в ней должна быть указана информация о содержании не менее 70% какао-бобов. Именно такой шоколад богат необходимыми для организма веществами, включая полезные флавоноиды. В качестве нормы можно употреблять небольшой кусочек в день.

Врач также подчеркнул в Telegram-канале, что лучше избегать большинства других видов шоколада, так как они часто содержат трансжиры, сахар, консерванты и усилители вкуса, которые не приносят пользы.

"Если разнообразные плитки "молочного" шоколада или бесчисленные батончики, так агрессивно внедряются в сознание подростков рекламой (иногда талантливо поставленной!), то это не шоколад!" — подчеркнул Мясников.

Уточнения

Консерва́нты  (от лат. conservo — сохраняю) — вещества, затрудняющие жизнедеятельность микроорганизмов и некоторых других живых существ в пищевых продуктах, лекарствах и косметике.

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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