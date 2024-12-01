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Как правильно заваривать каркаде, чтобы не потерять его свойства

1:31
Еда

Красный чай каркаде завоевывает всё больше поклонников благодаря своему необычному вкусу и полезным свойствам. Эндокринолог и эксперт Роскачества Елена Сюракшина отметила, что этот напиток не содержит кофеина, что делает его безопасным для тех, кто избегает этого компонента.

каркаде
Фото: Own work by Popperipopp, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
каркаде

Каркаде богат антиоксидантами, витаминами и минералами. Эти вещества помогают снижать уровень холестерина, улучшать кровообращение и поддерживать работу сердечно-сосудистой системы.

Напиток изготавливают из сушеных чашечек розеллы — растения, содержащего полезные кислоты. Они благоприятно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, витамин А в составе каркаде помогает поддерживать здоровье глаз и кожи.

Однако каркаде подходит не всем. Людям с обострёнными заболеваниями желудка, такими как гастрит или язва, стоит избегать этого напитка, чтобы не ухудшить своё состояние, предостерегает Сюракшина.

Чтобы получить максимальную пользу от чая, важно правильно его заваривать. Эксперт советует избегать металлической посуды, так как она может изменить вкус и свойства напитка. Идеальный выбор — керамические, фарфоровые или стеклянные ёмкости.

Каркаде — это не просто вкусный напиток, но и источник множества полезных веществ, если употреблять его правильно и с учётом противопоказаний.

Уточнения

Каркаде́ или каркадэ́ — травяной чайный напиток ярко-красного или бордового цвета, сладковато-кислый на вкус, изготавливаемый из сушёных чашечек цветков розеллы, или суданской розы, растения из рода Гибискус.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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