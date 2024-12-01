Цвет яблок ничего не значит: как выбрать самые вкусные плоды

Многие полагают, что вкус яблок зависит от их цвета. Но нутрициолог Вероника Гусакова развенчала этот миф. По её словам, цвет плода не является надёжным показателем его вкусовых качеств.
Принято считать, что красные яблоки слаще, чем зелёные или жёлтые. Однако на практике это не всегда так. Например, красные яблоки сорта "Северный синап" имеют кисловатый вкус, а зелёные или жёлтые яблоки сорта "Голден" могут быть очень сладкими. Всё зависит исключительно от сорта, а не от цвета, подчеркнула Гусакова.
Нутрициолог также обратила внимание на важность свежести плодов. При длительном хранении яблоки теряют часть витаминов и минералов. Для максимальной пользы стоит отдавать предпочтение свежим фруктам.
На состав яблок влияют и условия их выращивания. Деревья, растущие на плодородной почве, дают более богатые по содержанию нутриентов плоды. Поэтому важно знать, из какого региона был привезён урожай.
Таким образом, при выборе яблок лучше учитывать их сорт и свежесть, а не ориентироваться на цвет кожуры.
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