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Безупречное яйцо пашот с первого раза: попробуйте этот метод

1:17
Еда

Приготовление идеального яйца пашот может стать настоящим вызовом для начинающих кулинаров. Это требует сноровки и опыта, а ошибки могут привести к испорченным продуктам. Но знаменитый шеф-повар Джейми Оливер предлагает простой лайфхак, который сделает процесс лёгким даже для новичков.

Яйцо-пашот на тосте
Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйцо-пашот на тосте

В своём YouTube-канале Джейми Оливер показал, как приготовить яйцо пашот с помощью пищевой плёнки. Этот метод не требует специальных навыков и значительно упрощает задачу.

Для начала возьмите небольшой кусок пищевой плёнки и разложите его на плоской тарелке. Смажьте поверхность растительным маслом и аккуратно разбейте сверху яйцо. Соберите края плёнки и плотно закрутите их, чтобы получился герметичный мешочек.

Далее наберите в кастрюлю воды и доведите её до кипения. Перед тем как опускать яичные заготовки, снимите кастрюлю с огня и дождитесь, пока исчезнут пузыри. Затем поставьте воду на минимальный огонь, поместите мешочки с яйцами в воду и варите около четырёх минут.

Этот метод позволяет легко приготовить идеальные яйца пашот, избегая лишних сложностей и порчи продуктов.

Уточнения

Яйцо пашо́т — яйцо, приготовленное без скорлупы пошированием — варкой в едва кипящей воде в течение 3—4 минут. В результате «упакованный» в мягкую и нежную белковую оболочку яичный желток приобретает кремообразную консистенцию.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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