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Почему горячая кастрюля может сломать ваш холодильник

1:34
Еда

Многие из нас слышали, что ставить горячие блюда в холодильник категорически запрещено. Мамы и бабушки убеждали, что это может сломать бытовую технику. Но что делать, если суп или борщ нужно срочно охладить? Есть проверенные решения.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Горячие кастрюли действительно могут навредить вашему холодильнику. Постепенно, из-за постоянного воздействия тепла, техника теряет эффективность и выходит из строя. Кроме того, горячие блюда могут нарушить температурный режим, из-за чего остальные продукты быстрее испортятся.

Однако и оставлять приготовленные блюда на столе надолго нельзя. По словам специалистов, горячая пища не должна находиться при комнатной температуре более двух часов. В "опасной зоне" от 6°C до 60°C бактерии размножаются особенно быстро — их количество может удвоиться всего за 20 минут.

В ресторанах и кафе давно придумали, как справляться с этой задачей. Горячие блюда сначала охлаждают, ставя кастрюли в ёмкость с льдом или ледяной водой. Когда температура достигает 20°C, их перемещают в холодильник.

Ещё один профессиональный метод — замораживание бульонов и супов в вакуумных пакетах. Это сохраняет вкус и полезные свойства блюда, отметили эксперты.

С этими простыми хитростями вы сможете сохранить свежесть продуктов и продлить жизнь вашему холодильнику.

Уточнения

Бакте́рии — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной. Бактерии — одна из первых форм жизни на Земле и встречаются почти во всех земных местообитаниях.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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