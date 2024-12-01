Всё, что вы делали неправильно с картофелем — советы врача

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель — один из самых востребованных продуктов, который есть практически в каждом доме. Он используется для приготовления множества любимых блюд. Однако при выборе клубней важно учитывать их качество, чтобы не нанести вред здоровью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

Телеведущий и врач Александр Мясников предупреждает: готовить блюда следует только из спелого картофеля. Недозрелые клубни с зелёным оттенком кожуры категорически не подходят для употребления.

В эфире программы "О самом главном" Мясников рассказал, что такой картофель содержит соланин — токсичное вещество, которое может привести к пищеварительным расстройствам и даже серьёзному отравлению. Поэтому зелёные клубни лучше избегать.

Что касается спелого картофеля, врач рекомендует готовить его с кожурой — запекать или варить. Этот способ приготовления помогает сохранить калий, содержащийся в клубнях. Калий — важный микроэлемент, необходимый для поддержания здоровья сердца и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Выбирая качественный картофель и правильно его готовя, вы получите не только вкусное, но и полезное блюдо.

Уточнения

Солани́н — растительный гликоалкалоид. Является ядовитым органическим соединением. Химически родственен стероидам, содержится в растениях семейства паслёновых, в том числе и в картофеле, и обладает инсектицидным действием. Относится к контаминантам.



