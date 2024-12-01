Почему молочный шоколад не приносит пользы

Существует распространённое мнение, что шоколад вреден и не приносит пользы организму. Однако врач и телеведущий Александр Мясников опровергает этот миф, подчёркивая, что при правильном выборе сорта и умеренном потреблении шоколад может быть полезен.

Фото: flickr.com by Keven Law, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Разные виды шоколада

Мясников рекомендует выбирать тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70%. Именно в таком продукте содержится достаточное количество флавоноидов — полезных антиоксидантов, благотворно влияющих на обмен веществ, сосудистую стенку и инсулинорезистентность. Ежедневно допустимо употреблять небольшой кусочек такого шоколада, что принесёт организму не только удовольствие, но и реальную пользу.

Врач предостерегает от потребления молочного и белого шоколада, а также различных шоколадных батончиков, активно рекламируемых среди молодёжи. По его словам, эти продукты содержат большое количество сахара, трансжиров, консервантов и усилителей вкуса, и не имеют ничего общего с настоящим шоколадом.

Таким образом, умеренное потребление качественного тёмного шоколада может быть частью здорового рациона, принося пользу организму.

Уточнения

Флавоно́иды - крупнейший класс растительных полифенолов. С химической точки зрения, флавоноиды представляют собой гидроксипроизводные флавона (собственно флавоноиды), 2,3-дигидрофлавона (флаваноны) изофлавона (изофлавоноиды), 4-фенилкумарина (неофлавоноиды). Также флавоны с восстановленной карбонильной группой (флавонолы).

