Бананы выделяют этиленовый газ, который абсолютно безопасен для человека, но способен ускорить созревание и сокращать срок хранения других фруктов. Именно поэтому бананы лучше хранить отдельно от остальных плодов, особенно в одной вазе.
Некоторые фрукты особенно чувствительны к этилену, напоминают эксперты. Среди них — манго, персики, сливы и авокадо. Если положить их рядом с бананами, особенно зелёными, процесс созревания фруктов значительно ускорится.
Спелые бананы, которые не нуждаются в дозревании, рекомендуется хранить при комнатной температуре. Чтобы продлить их свежесть, оберните кончики плодов фольгой или пищевой плёнкой. А вот в холодильник их лучше убирать только тогда, когда на кожуре начинают появляться тёмные пятна. Низкие температуры помогут продлить срок их хранения ещё примерно на неделю.
Эксперты также предостерегают от заморозки зелёных бананов. Этот способ лишает плоды их естественного вкуса и текстуры, делая их менее аппетитными.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); Также бананами могут называть плоды Ensete ventricosum (строго говоря, являющегося представителем другого рода семейства Банановые).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".