Какие фрукты нельзя класть рядом с бананами и почему

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Бананы выделяют этиленовый газ, который абсолютно безопасен для человека, но способен ускорить созревание и сокращать срок хранения других фруктов. Именно поэтому бананы лучше хранить отдельно от остальных плодов, особенно в одной вазе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Банан

Некоторые фрукты особенно чувствительны к этилену, напоминают эксперты. Среди них — манго, персики, сливы и авокадо. Если положить их рядом с бананами, особенно зелёными, процесс созревания фруктов значительно ускорится.

Спелые бананы, которые не нуждаются в дозревании, рекомендуется хранить при комнатной температуре. Чтобы продлить их свежесть, оберните кончики плодов фольгой или пищевой плёнкой. А вот в холодильник их лучше убирать только тогда, когда на кожуре начинают появляться тёмные пятна. Низкие температуры помогут продлить срок их хранения ещё примерно на неделю.

Эксперты также предостерегают от заморозки зелёных бананов. Этот способ лишает плоды их естественного вкуса и текстуры, делая их менее аппетитными.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); Также бананами могут называть плоды Ensete ventricosum (строго говоря, являющегося представителем другого рода семейства Банановые).

