Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Решение Сергея Лазарева покинуть музыкальное шоу поддержали: надоели одни и те же ведущие
Идеальная фигура к Новому году: где лучше бегать зимой?
Учёные раскрыли, как именно увеличиваются жировые клетки
Кровососущие черви стали угрозой для людей и животных
Вернувшаяся из США дочь Ивана Урганта нашла работу в России
Историк моды Александр Васильев окончательно отрёкся от родины: не скучаю
Как ускорить подъём дрожжевого теста: простой трюк
Как избежать перегрева двигателя из-за несвоевременной замены антифриза
Три простых секрета, чтобы сохранить капустные кочаны целыми

Как превратить картофель и лук в блюдо для праздничного стола

1:13
Еда

Картофель и лук — привычные продукты, которые есть почти в каждом доме. Но из этих простых ингредиентов можно приготовить нечто большее, чем обычный гарнир. Если добавить несколько дополнительных продуктов, получится сытное и оригинальное блюдо.

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

Для начала картофель нужно отварить, очистив от кожуры. Лук лучше замариновать — это придаст ему пикантный вкус. Нарежьте его кольцами и положите в миску с холодной кипяченой водой. Добавьте 4 столовые ложки уксуса, 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку соли. Уже через 20 минут лук станет ароматным и аппетитным.

После этого можно поступить по-разному. Лук можно просто выложить на картофель и подавать как гарнир. А можно нарезать картофель кубиками, добавить к нему солёные огурцы и маринованные грибы, например, опята. Такое сочетание создаст яркий и насыщенный салат, который подойдёт даже для праздничного стола. Заправить блюдо можно растительным маслом или сметаной.

Этот рецепт прост в исполнении, но результат порадует не только вас, но и ваших гостей.

Уточнения

Реце́пт — письменное обращение врача к фармацевту о приготовлении и отпуске лекарств, которое также содержит указания, как ими пользоваться, способ применения. Рецепт составляют по определённой форме и правилам. 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Шоу-бизнес
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу Аудио 
В Китае на глубине более двух километров нашли 300 тонн золота
Экономика и бизнес
В Китае на глубине более двух километров нашли 300 тонн золота Аудио 
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Садоводство, цветоводство
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Частые ошибки при замене свечей зажигания
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Последние материалы
Тело как у 20-летней гарантировано: упражнение для укрепления суставов
Ошибки при эксплуатации автомобиля с АКПП, которые приводят к поломкам
Какие фрукты нельзя класть рядом с бананами и почему
Секреты долгой службы каменных столешниц: правила, которые вы обязаны знать
Яна Чурикова заявила, что на популярном музыкальном шоу Первого канала нет задачи угождать зрителям
Учёные раскрыли, какая привычка стимулирует работу мозга
Певица Анита Цой отказалась помогать младшему брату бороться с наркозависимостью
Простой способ увеличить урожай моркови и свеклы с помощью прореживания
Польша проверяет нефтепровод Дружба после сообщений о возможной утечке
Как кубик льда спасает кастрюлю от бурлящего беспорядка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.