Как превратить картофель и лук в блюдо для праздничного стола

Картофель и лук — привычные продукты, которые есть почти в каждом доме. Но из этих простых ингредиентов можно приготовить нечто большее, чем обычный гарнир. Если добавить несколько дополнительных продуктов, получится сытное и оригинальное блюдо.
Для начала картофель нужно отварить, очистив от кожуры. Лук лучше замариновать — это придаст ему пикантный вкус. Нарежьте его кольцами и положите в миску с холодной кипяченой водой. Добавьте 4 столовые ложки уксуса, 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку соли. Уже через 20 минут лук станет ароматным и аппетитным.
После этого можно поступить по-разному. Лук можно просто выложить на картофель и подавать как гарнир. А можно нарезать картофель кубиками, добавить к нему солёные огурцы и маринованные грибы, например, опята. Такое сочетание создаст яркий и насыщенный салат, который подойдёт даже для праздничного стола. Заправить блюдо можно растительным маслом или сметаной.
Этот рецепт прост в исполнении, но результат порадует не только вас, но и ваших гостей.
Реце́пт — письменное обращение врача к фармацевту о приготовлении и отпуске лекарств, которое также содержит указания, как ими пользоваться, способ применения. Рецепт составляют по определённой форме и правилам.
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