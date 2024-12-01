Как витамин D из карпа защищает организм и укрепляет иммунитет

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Карп — это не просто вкусная рыба, но и ценный источник витамина D, который играет важную роль в укреплении здоровья. Врач-диетолог Марина Макиша подчеркнула, что этот элемент помогает укрепить иммунитет, защищает от рака молочной железы и способствует нормальной работе организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Треска

Витамин D — незаменимый участник процессов, происходящих в щитовидной железе. Он восстанавливает защитные оболочки организма, нормализует сердцебиение, регулирует артериальное давление и помогает поддерживать нормальную свертываемость крови.

Карп — один из самых доступных источников витамина D. Всего 100 граммов этой рыбы обеспечивают 250% дневной нормы, отметила Марина Макиша в программе "О самом главном".

Кроме пользы, карп легко приготовить вкусно. Запеките его в духовке с оливковым маслом и зеленью — так рыба останется сочной внутри, но приобретет аппетитную хрустящую корочку.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

