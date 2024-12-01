Как кубик льда спасает кастрюлю от бурлящего беспорядка

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Все мы сталкивались с неприятностью: вода из кастрюли с макаронами во время варки начинает выкипать, заливая плиту и превращая готовку в хаос. Однако этого можно избежать простым, но гениальным способом, о котором рассказал один из экспертов.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

Секрет заключается в добавлении кусочка льда. Как только вода начнет бурлить и подниматься к краям кастрюли, бросьте туда лед. Этот трюк помогает быстро успокоить бурлящую жидкость и предотвратить её выливание.

Эту идею поддержали не только пользователи социальных сетей, но и профессионалы. Например, знаменитый шеф-повар, ресторатор и телеведущий Джеффри Закарян подтвердил эффективность метода. Он отметил, что кубик льда уменьшает количество пузырей на поверхности, помогая сохранить кастрюлю и плиту чистыми. Лайфхак уже опробовали многие кулинары, и он действительно работает.

Теперь готовить макароны станет проще, а кухня останется в чистоте!

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



