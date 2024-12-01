Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему снег в колесных арках может стать серьезной проблемой зимой
Как дефицит витаминов влияет на вашу кожу и волосы
Алёна Водонаева подробно объяснила, почему она против отношений Бородиной и Сердюкова
Туристам советуют избегать поездок в Териберку из-за сложных погодных условий
Драма в суде: сможет ли Ниби остаться с людьми
Ошибки, которые чаще всего совершают водители зимой
Анна Asti заговорила о пополнении в семье и рассказала, когда станет матерью: я – мама мальчика
Доктор Мясников назвал лекарства, которые плохо сказываются на работе сердца
Мировой теннисный штраф: как слово на корте обойдётся в тысячи долларов

Как кубик льда спасает кастрюлю от бурлящего беспорядка

1:03
Еда

Все мы сталкивались с неприятностью: вода из кастрюли с макаронами во время варки начинает выкипать, заливая плиту и превращая готовку в хаос. Однако этого можно избежать простым, но гениальным способом, о котором рассказал один из экспертов.

Газовая плита
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовая плита

Секрет заключается в добавлении кусочка льда. Как только вода начнет бурлить и подниматься к краям кастрюли, бросьте туда лед. Этот трюк помогает быстро успокоить бурлящую жидкость и предотвратить её выливание.

Эту идею поддержали не только пользователи социальных сетей, но и профессионалы. Например, знаменитый шеф-повар, ресторатор и телеведущий Джеффри Закарян подтвердил эффективность метода. Он отметил, что кубик льда уменьшает количество пузырей на поверхности, помогая сохранить кастрюлю и плиту чистыми. Лайфхак уже опробовали многие кулинары, и он действительно работает.

Теперь готовить макароны станет проще, а кухня останется в чистоте!

 

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В какое время суток тренировки приносят больше пользы?
Новости спорта
В какое время суток тренировки приносят больше пользы? Аудио 
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Российский шоу-бизнес
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу Аудио 
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Шоу-бизнес
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Частые ошибки при замене свечей зажигания
Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Последние материалы
Доктор Мясников назвал лекарства, которые плохо сказываются на работе сердца
Мировой теннисный штраф: как слово на корте обойдётся в тысячи долларов
Тимур Родригез оказался в сложной ситуации после развода
Ксения Собчак ответила на нападки певца Сергея Шнурова
Как витамин D из карпа защищает организм и укрепляет иммунитет
Частые ошибки в выборе ламп: как освещение может испортить интерьер
София Ротару переписала дом и отель в Крыму на единственного сына
Почему цены на новые авто начнут стремительно расти после Нового года
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
РЖД повышает тарифы на перевозки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.