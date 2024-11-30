Когда рыбу нельзя чистить: советы для идеального блюда

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыба — важный элемент здорового питания. Её можно запекать, жарить или готовить на пару, чтобы получить вкусное и полезное блюдо.

Фото: Официальный сайт правительства Камчатского края is licensed under public domain Обработка рыбы

На полках магазинов сегодня можно найти как замороженную речную и морскую рыбу, так и свежую. Однако перед приготовлением свежую рыбу необходимо почистить — удалить чешую, плавники и внутренности.

Снятие чешуи считается самым сложным этапом. Для этого используют ножи, ложки и даже кипяток, ведь никто не хочет убирать разлетевшиеся чешуйки по всей кухне. Однако есть случаи, когда чистить рыбу от чешуи не только не нужно, но и нежелательно.

Когда не стоит чистить рыбу?

Запекание в соли

При приготовлении рыбы в соляной корке чешуя играет роль защитного слоя. Она предотвращает пересаливание, а сама рыба сохраняет сочность.

Варка для ухи

Для наваристого бульона рыбу не чистят. Её кладут в марлю и опускают в кастрюлю с водой. После приготовления рыбу извлекают, оставляя бульон прозрачным.

Некоторые виды рыб

Угорь и осетровые не требуют чистки от чешуи, так как её у них просто нет.

Эти рекомендации помогут вам не только сэкономить время, но и сохранить вкус и сочность рыбных блюд.

Уточнения

Чешуя́ — наружный покров некоторых живых существ, образуемый роговыми (у амниот) или костными (у рыб) пластинками.



