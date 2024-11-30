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Худеем правильно: советы для тех, кто устал от подсчёта калорий

1:42
Еда

Самым эффективным способом похудения остаётся дефицит калорий: когда организм тратит больше энергии, чем получает с пищей, он начинает сжигать жировые запасы.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Однако подсчёт калорий — задача не из лёгких. Весы, приложения, калькулятор и дневник питания становятся постоянными спутниками худеющего. Всё это утомляет и отнимает много времени.

Как похудеть без подсчёта калорий?

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева поделилась простыми рекомендациями, как обойтись без бесконечных расчётов.

Ориентируйтесь на качество продуктов
Вместо подсчёта калорий обращайте внимание на пользу продуктов и их правильное сочетание. С опытом вы сможете на глаз определить, сколько и чего нужно съесть на каждый приём пищи.

Делайте осознанный выбор
Например, маленькая шоколадка может содержать 360 калорий — столько же, сколько полноценный обед с белками, клетчаткой и полезными углеводами. Очевидно, что второй вариант принесёт больше пользы и насытит надолго.

Измеряйте порции по объёму
Королева советует запомнить объём пищи, допустимый за один раз. Для женщин это 250 мл, для мужчин — 300 мл. Используйте подходящий контейнер, чтобы контролировать порции и не переедать. Наполните его полезной едой, и вам больше не придётся считать калории.
Этот простой подход поможет вам следить за своим питанием без лишних хлопот и сохранить энергию для более важных дел.

Уточнения

Дефици́т  — недостача; недостаточность чего-либо.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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