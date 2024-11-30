Диетолог рассказала, что делать, если не хочется завтракать

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак — важная часть дня, обеспечивающая организм энергией. Однако не все испытывают желание есть по утрам. Стоит ли заставлять себя завтракать? Эндокринолог и диетолог Анна Летягина рассказала, как правильно поступать.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак

Завтрак: обязательно или нет?

Считается, что утренний приём пищи помогает чувствовать себя лучше в течение дня, запускает обмен веществ и способствует поддержанию веса. Однако, как отмечает Летягина, с научной точки зрения влияние завтрака на метаболизм не доказано.

Эксперт уверена: если человек не привык завтракать и не испытывает голода, он может пропустить этот приём пищи. Главное — контролировать рацион в течение дня, уделяя внимание размерам порций и качеству пищи.

Когда лучше завтракать?

Оптимальное время для завтрака — через 1-2 часа после пробуждения. Но строгих правил здесь нет: всё зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей организма.

Уточнения

Метаболи́зм — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.



