Диетолог рассказала, что делать, если не хочется завтракать

Завтрак — важная часть дня, обеспечивающая организм энергией. Однако не все испытывают желание есть по утрам. Стоит ли заставлять себя завтракать? Эндокринолог и диетолог Анна Летягина рассказала, как правильно поступать.
Считается, что утренний приём пищи помогает чувствовать себя лучше в течение дня, запускает обмен веществ и способствует поддержанию веса. Однако, как отмечает Летягина, с научной точки зрения влияние завтрака на метаболизм не доказано.
Эксперт уверена: если человек не привык завтракать и не испытывает голода, он может пропустить этот приём пищи. Главное — контролировать рацион в течение дня, уделяя внимание размерам порций и качеству пищи.
Оптимальное время для завтрака — через 1-2 часа после пробуждения. Но строгих правил здесь нет: всё зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей организма.
Метаболи́зм — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
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