Как сделать чебуреки, которые не оставят равнодушных

Жареные чебуреки — это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое можно приготовить с различными начинками. Классический вариант с мясом всегда в фаворе, но хрустящее тесто прекрасно сочетается и с сыром, и даже с фруктами.
Для приготовления чебуреков важно начать с правильного теста. Этот рецепт потребует всего четыре ингредиента: кипяток, муку, растительное масло и соль.
С этим простым рецептом ваше тесто получится идеальным, а чебуреки порадуют всей семьёй.
Чебуре́к — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов. Получило распространение и в других регионах бывшего Советского Союза.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.