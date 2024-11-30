Как сделать чебуреки, которые не оставят равнодушных

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареные чебуреки — это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое можно приготовить с различными начинками. Классический вариант с мясом всегда в фаворе, но хрустящее тесто прекрасно сочетается и с сыром, и даже с фруктами.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чебуреки

Для приготовления чебуреков важно начать с правильного теста. Этот рецепт потребует всего четыре ингредиента: кипяток, муку, растительное масло и соль.

Ингредиенты для теста (на 10 чебуреков):

3 стакана муки;

300 мл воды;

2 ч. л. соли;

3 ст. л. растительного масла.

Приготовление теста:

Вскипятите воду и добавьте в неё соль и растительное масло. Постепенно всыпайте муку, сначала перемешивая вилкой, а затем руками. Во время замеса можно добавить немного муки, если тесто получается слишком липким. Готовое тесто должно быть мягким, эластичным и не прилипать к рукам. Перед раскаткой и формированием чебуреков тесто нужно оставить "отдохнуть" под пищевой плёнкой минимум на один час.

С этим простым рецептом ваше тесто получится идеальным, а чебуреки порадуют всей семьёй.

Уточнения

Чебуре́к — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов. Получило распространение и в других регионах бывшего Советского Союза.

