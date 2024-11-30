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Идеальная курица: рецепт кефирного маринада для запекания и шашлыков

1:27
Еда

Кефирный маринад для курицы — простой и доступный способ сделать мясо сочным, мягким и ароматным. Он подходит как для запекания в духовке, так и для приготовления шашлыков. Благодаря такому маринаду мясо птицы получается нежным и буквально тает во рту.

Курица барбекю
Фото: commons.wikimedia.org by Курица барбекю, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Курица барбекю

Ингредиенты для маринада (на 1 кг курицы):

  • 300 мл кефира;
  • 1 луковица;
  • 4-5 зубчиков чеснока;
  • 2 ч. л. горчицы;
  • 1 ст. л. приправы "Карри" (неострой);
  • соль и молотый перец — по вкусу.

Как приготовить маринад:

  1. Лук и чеснок натрите на мелкой терке.
  2. В миске смешайте получившуюся массу с горчицей и приправой "Карри".
  3. Добавьте кефир, тщательно перемешайте.
  4. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. Положите кусочки курицы в маринад, плотно закройте плёнкой и оставьте в холодильнике. Для идеального результата мясо должно мариноваться 8-12 часов, но если времени нет, достаточно 2-3 часов.

Приготовление в духовке:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Выложите замаринованную курицу на противень, обильно смазав её остатками маринада.
  3. Запекайте 40-50 минут до золотистой корочки.

Этот универсальный рецепт сделает вашу курицу вкусной и ароматной без лишних хлопот!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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