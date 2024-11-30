Идеальная курица: рецепт кефирного маринада для запекания и шашлыков

Кефирный маринад для курицы — простой и доступный способ сделать мясо сочным, мягким и ароматным. Он подходит как для запекания в духовке, так и для приготовления шашлыков. Благодаря такому маринаду мясо птицы получается нежным и буквально тает во рту.
Этот универсальный рецепт сделает вашу курицу вкусной и ароматной без лишних хлопот!
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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