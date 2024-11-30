Идеальная курица: рецепт кефирного маринада для запекания и шашлыков

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Кефирный маринад для курицы — простой и доступный способ сделать мясо сочным, мягким и ароматным. Он подходит как для запекания в духовке, так и для приготовления шашлыков. Благодаря такому маринаду мясо птицы получается нежным и буквально тает во рту.

Фото: commons.wikimedia.org by Курица барбекю, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Курица барбекю

Ингредиенты для маринада (на 1 кг курицы):

300 мл кефира;

1 луковица;

4-5 зубчиков чеснока;

2 ч. л. горчицы;

1 ст. л. приправы "Карри" (неострой);

соль и молотый перец — по вкусу.

Как приготовить маринад:

Лук и чеснок натрите на мелкой терке. В миске смешайте получившуюся массу с горчицей и приправой "Карри". Добавьте кефир, тщательно перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Положите кусочки курицы в маринад, плотно закройте плёнкой и оставьте в холодильнике. Для идеального результата мясо должно мариноваться 8-12 часов, но если времени нет, достаточно 2-3 часов.

Приготовление в духовке:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите замаринованную курицу на противень, обильно смазав её остатками маринада. Запекайте 40-50 минут до золотистой корочки.

Этот универсальный рецепт сделает вашу курицу вкусной и ароматной без лишних хлопот!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



