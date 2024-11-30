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Роспотребнадзор рассказал, какие десерты безопасны для школьников

1:25
Еда

Конфеты, печенье, вафли, пряники и другие сладости — источники быстрых углеводов, которые взрослым можно и вовсе исключить, особенно при малоподвижном образе жизни. Однако детям такие углеводы необходимы для роста, гормональных изменений, а также при интенсивных умственных и физических нагрузках. Тем не менее, важно соблюдать меру, напомнили в Роспотребнадзоре.

Дети
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дети

Какие сладости подходят детям?

Специалисты ведомства уточнили, что наиболее безопасными десертами для детей являются пастила, зефир, натуральный мармелад и цукаты из фруктов.

  • Для младших школьников норма сладостей составляет до 15 г в день. Это эквивалентно одной вафле, зефирке, нескольким долькам шоколада или двум печеньям.
  • Школьникам постарше можно немного увеличить количество сладостей, но всё равно без излишеств.

Когда и как давать сладкое?

Небольшая порция сладкого допустима после плотного завтрака или физической активности.
Сладости нельзя давать до еды, так как они могут перебить аппетит.

Обратите внимание на качество
Родителям важно следить за составом десертов. В детском питании недопустимо использование сахарозаменителей, поскольку такие добавки не предназначены для растущего организма.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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