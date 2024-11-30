Почему гранаты портятся в холодильнике и как этого избежать

Сезон гранатов длится с ноября по январь — в это время на прилавках можно найти самые спелые и свежие плоды. Однако дома очищенные гранаты быстро теряют сочность и портятся. Даже хранение в холодильнике не всегда помогает.
Чтобы сохранить гранат свежим как можно дольше, эксперты предлагают три важных правила.
Температурный режим
Для сохранения свежести температура хранения должна быть от +1 до +10 °C. При комнатной температуре гранат быстро теряет сочность: кожура становится сухой, а мякоть утрачивает вкус.
Недозревшие плоды
Нельзя оставлять недозревшие гранаты на подоконнике под прямыми солнечными лучами. Это приводит к их порче. Лучший способ дозревания — тёмное и прохладное место, защищённое от света.
Хранение в холодильнике
Гранаты лучше держать в отдельном ящике или контейнере, чтобы избежать соседства с другими продуктами, например, яблоками, которые выделяют этилен и ускоряют порчу.
Кроме того, кожура граната, хоть и кажется плотной, легко впитывает посторонние запахи.
Эти простые советы помогут наслаждаться вкусом гранатов не один день.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.
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