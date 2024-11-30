Почему гранаты портятся в холодильнике и как этого избежать

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Сезон гранатов длится с ноября по январь — в это время на прилавках можно найти самые спелые и свежие плоды. Однако дома очищенные гранаты быстро теряют сочность и портятся. Даже хранение в холодильнике не всегда помогает.

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гранаты

Чтобы сохранить гранат свежим как можно дольше, эксперты предлагают три важных правила.

Как правильно хранить гранаты?

Температурный режим

Для сохранения свежести температура хранения должна быть от +1 до +10 °C. При комнатной температуре гранат быстро теряет сочность: кожура становится сухой, а мякоть утрачивает вкус.

Недозревшие плоды

Нельзя оставлять недозревшие гранаты на подоконнике под прямыми солнечными лучами. Это приводит к их порче. Лучший способ дозревания — тёмное и прохладное место, защищённое от света.

Хранение в холодильнике

Гранаты лучше держать в отдельном ящике или контейнере, чтобы избежать соседства с другими продуктами, например, яблоками, которые выделяют этилен и ускоряют порчу.

Кроме того, кожура граната, хоть и кажется плотной, легко впитывает посторонние запахи.

Эти простые советы помогут наслаждаться вкусом гранатов не один день.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

