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Почему гранаты портятся в холодильнике и как этого избежать

1:21
Еда

Сезон гранатов длится с ноября по январь — в это время на прилавках можно найти самые спелые и свежие плоды. Однако дома очищенные гранаты быстро теряют сочность и портятся. Даже хранение в холодильнике не всегда помогает.

Гранаты
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гранаты

Чтобы сохранить гранат свежим как можно дольше, эксперты предлагают три важных правила.

Как правильно хранить гранаты?

Температурный режим
Для сохранения свежести температура хранения должна быть от +1 до +10 °C. При комнатной температуре гранат быстро теряет сочность: кожура становится сухой, а мякоть утрачивает вкус.

Недозревшие плоды
Нельзя оставлять недозревшие гранаты на подоконнике под прямыми солнечными лучами. Это приводит к их порче. Лучший способ дозревания — тёмное и прохладное место, защищённое от света.

Хранение в холодильнике
Гранаты лучше держать в отдельном ящике или контейнере, чтобы избежать соседства с другими продуктами, например, яблоками, которые выделяют этилен и ускоряют порчу.

Кроме того, кожура граната, хоть и кажется плотной, легко впитывает посторонние запахи.
Эти простые советы помогут наслаждаться вкусом гранатов не один день.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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