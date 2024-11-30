Засолить рыбу без ошибок: какой вид соли выбрать для лучшего результата

Засолить рыбу в домашних условиях — задача не из лёгких. Даже выбор соли играет ключевую роль: неправильный вид может испортить вкус и текстуру. Чтобы не рисковать дорогой красной рыбой, лучше заранее ознакомиться с советами опытных кулинаров.
На 1 кг рыбы обычно требуется 3 столовые ложки соли. Однако кулинары уверяют, что точное количество соли не так важно, ведь рыба "возьмёт" ровно столько, сколько нужно. Гораздо серьёзнее обстоят дела с выбором вида соли.
Для засолки категорически не подходят:
Лучше всего подойдут каменная или морская соль крупного помола. Благодаря такой соли мякоть рыбы становится плотной, что упрощает нарезку на аккуратные слайсы. Мягкая же соль может размягчить волокна рыбы до кремообразного состояния, что нежелательно.
Каменная и морская соль постепенно растворяются в рыбном соке, равномерно пропитывая мякоть. Это позволяет сохранить сочность и добиться качественной засолки. В результате рыба приобретает насыщенный вкус, оставаясь плотной и ароматной.
Гали́т — каменная соль, минерал подкласса хлоридов, кристаллическая форма хлорида натрия (NaCl). В кристаллохимической структуре минерала шесть катионов натрия окружают анион хлора. Сингония кубическая, пространственная группа Fm3m.
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