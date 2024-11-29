Ваша индейка будет сочной и восхитительной, если приготовить её таким способом

Перед приготовлением убедитесь, что ваша индейка полностью разморожена. Это помогает индейке готовиться равномерно.
Подумайте о том, чтобы замариновать индейку перед приготовлением хотя бы на несколько часов.
Смешайте такие приправы, как тимьян, розмарин, чесночный порошок, соль и перец. Натрите этой смесью индейку для дополнительного аромата.
Вотрите размягченное сливочное или оливковое масло в кожу индейки. Это поможет ей стать золотисто-коричневой во время приготовления.
Поместите ароматические ингредиенты, такие как лук, чеснок и травы, внутрь полости индейки. Во время приготовления эти ароматические вещества придают мясу удивительный вкус.
Приготовьте индейку в духовке. Это позволяет теплу циркулировать равномерно. Каждый час поливайте индейку собственным соком или бульоном. Это сохранит сочность мяса.
После приготовления дайте индейке отдохнуть около 20-30 минут перед разделкой. Это позволяет соку перераспределяться, сохраняя мясо сочным.
Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых.
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