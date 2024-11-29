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Ваша индейка будет сочной и восхитительной, если приготовить её таким способом

1:20
Еда

Разморозьте индейку

Перед приготовлением убедитесь, что ваша индейка полностью разморожена. Это помогает индейке готовиться равномерно.

Блюдо из индейки
Фото: flickr.com by джеффри, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блюдо из индейки

Маринад

Подумайте о том, чтобы замариновать индейку перед приготовлением хотя бы на несколько часов.

Приправы

Смешайте такие приправы, как тимьян, розмарин, чесночный порошок, соль и перец. Натрите этой смесью индейку для дополнительного аромата.

Добавление масла

Вотрите размягченное сливочное или оливковое масло в кожу индейки. Это поможет ей стать золотисто-коричневой во время приготовления.

Нафаршируйте индейку 

Поместите ароматические ингредиенты, такие как лук, чеснок и травы, внутрь полости индейки. Во время приготовления эти ароматические вещества придают мясу удивительный вкус.

Запекание

Приготовьте индейку в духовке. Это позволяет теплу циркулировать равномерно. Каждый час поливайте индейку собственным соком или бульоном. Это сохранит сочность мяса.

После приготовления дайте индейке отдохнуть около 20-30 минут перед разделкой. Это позволяет соку перераспределяться, сохраняя мясо сочным.

 

Уточнения

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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