Как выбрать качественный чай? Следуйте этим советам

Посмотрите на размер чайных листьев. Как правило, чем больше листья, тем лучше качество. Они зачастую имеют больше аромата.
Хорошенько понюхайте чай. Качественный чай обладает сильным, свежим запахом.
В разных местах произрастают разные сорта чая. Знание того, откуда родом чай, может многое рассказать вам о его вкусе и качестве.
Если есть возможность, выбирайте рассыпной чай вместо чайных пакетиков. Листья обычно имеют больше аромата. Это все равно, что сравнивать свежий фрукт с консервированным.
Целые, нехрупкие листья — хороший знак качества
Чем свежее, тем лучше. Если вы можете найти дату сбора урожая на упаковке, выбирайте более новые. Чай со временем теряет аромат.
В некоторые чаи добавлены ароматизаторы. Если вы хотите получить чистый вкус чая, откажитесь от добавления чего-либо.
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
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