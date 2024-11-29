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Как выбрать качественный чай? Следуйте этим советам

1:12
Еда

Размер листьев

Посмотрите на размер чайных листьев. Как правило, чем больше листья, тем лучше качество. Они зачастую имеют больше аромата.

Чёрный чай
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чёрный чай

Проверьте аромат

Хорошенько понюхайте чай. Качественный чай обладает сильным, свежим запахом. 

Происхождение

В разных местах произрастают разные сорта чая. Знание того, откуда родом чай, может многое рассказать вам о его вкусе и качестве.

Выбирайте листовой чай

Если есть возможность, выбирайте рассыпной чай вместо чайных пакетиков. Листья обычно имеют больше аромата. Это все равно, что сравнивать свежий фрукт с консервированным.

Целостность листьев

Целые, нехрупкие листья — хороший знак качества

Проверьте дату сбора урожая

Чем свежее, тем лучше. Если вы можете найти дату сбора урожая на упаковке, выбирайте более новые. Чай со временем теряет аромат.

Избегайте ароматизаторов

В некоторые чаи добавлены ароматизаторы. Если вы хотите получить чистый вкус чая, откажитесь от добавления чего-либо.

 

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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