Как выбрать качественный чай? Следуйте этим советам

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Размер листьев

Посмотрите на размер чайных листьев. Как правило, чем больше листья, тем лучше качество. Они зачастую имеют больше аромата.

Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чёрный чай

Проверьте аромат

Хорошенько понюхайте чай. Качественный чай обладает сильным, свежим запахом.

Происхождение

В разных местах произрастают разные сорта чая. Знание того, откуда родом чай, может многое рассказать вам о его вкусе и качестве.

Выбирайте листовой чай

Если есть возможность, выбирайте рассыпной чай вместо чайных пакетиков. Листья обычно имеют больше аромата. Это все равно, что сравнивать свежий фрукт с консервированным.

Целостность листьев

Целые, нехрупкие листья — хороший знак качества

Проверьте дату сбора урожая

Чем свежее, тем лучше. Если вы можете найти дату сбора урожая на упаковке, выбирайте более новые. Чай со временем теряет аромат.

Избегайте ароматизаторов

В некоторые чаи добавлены ароматизаторы. Если вы хотите получить чистый вкус чая, откажитесь от добавления чего-либо.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

