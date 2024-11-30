Секрет праздничной "Селёдки под шубой": необычные ингредиенты

Селёдка под шубой — классика, но для современного праздничного стола она часто кажется слишком старомодной. Однако, придав этому блюду свежий вид и оригинальный вкус, вы сможете вернуть его в центр внимания. Вот рецепт, который поможет сделать знакомый салат стильным и актуальным.
Ингредиенты:
Приготовление:
Завершите салат тонким слоем заправки и украсьте сверху зёрнами граната.
Этот обновлённый вариант "Селёдки под шубой" порадует своим ярким внешним видом, необычными вкусовыми оттенками и станет настоящей изюминкой вашего стола.
"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.
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