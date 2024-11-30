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Секрет праздничной "Селёдки под шубой": необычные ингредиенты

1:41
Еда

Селёдка под шубой — классика, но для современного праздничного стола она часто кажется слишком старомодной. Однако, придав этому блюду свежий вид и оригинальный вкус, вы сможете вернуть его в центр внимания. Вот рецепт, который поможет сделать знакомый салат стильным и актуальным.

Селёдка под шубой
Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Селёдка под шубой

Ингредиенты:

  • филе сельди – 2 шт.,
  • свёкла – 2 шт.,
  • морковь – 2 шт.,
  • картофель – 3 шт.,
  • яблоко (зеленое) – 1 шт.,
  • яйца – 3 шт.,
  • крем-сыр (творожный) – 150 г,
  • майонез – 3 ст. л.,
  • гранат – 1 шт.

Приготовление:

  1. Отварите свёклу, морковь и картофель до готовности. Остудите, очистите и натрите на крупной тёрке, раскладывая овощи по отдельным тарелкам.
  2. Сварите яйца вкрутую, отделите белки от желтков. Натрите белки на крупной тёрке.
  3. Нарежьте филе сельди мелкими кубиками.
  4. Очистите яблоко от кожицы и сердцевины, натрите на крупной тёрке.
  5. Смешайте крем-сыр с 2 ст. л. майонеза, взбейте вилкой до однородной массы.
  6. Собирайте салат слоями, каждый слой смазывая смесью крем-сыра и майонеза:
  • картофель,
  • сельдь,
  • яблоко,
  • морковь,
  • яичный белок,
  • свёкла.

Завершите салат тонким слоем заправки и украсьте сверху зёрнами граната.

Этот обновлённый вариант "Селёдки под шубой" порадует своим ярким внешним видом, необычными вкусовыми оттенками и станет настоящей изюминкой вашего стола.

Уточнения

"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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