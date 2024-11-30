Секрет праздничной "Селёдки под шубой": необычные ингредиенты

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Селёдка под шубой — классика, но для современного праздничного стола она часто кажется слишком старомодной. Однако, придав этому блюду свежий вид и оригинальный вкус, вы сможете вернуть его в центр внимания. Вот рецепт, который поможет сделать знакомый салат стильным и актуальным.

Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Селёдка под шубой

Ингредиенты:

филе сельди – 2 шт.,

свёкла – 2 шт.,

морковь – 2 шт.,

картофель – 3 шт.,

яблоко (зеленое) – 1 шт.,

яйца – 3 шт.,

крем-сыр (творожный) – 150 г,

майонез – 3 ст. л.,

гранат – 1 шт.

Приготовление:

Отварите свёклу, морковь и картофель до готовности. Остудите, очистите и натрите на крупной тёрке, раскладывая овощи по отдельным тарелкам. Сварите яйца вкрутую, отделите белки от желтков. Натрите белки на крупной тёрке. Нарежьте филе сельди мелкими кубиками. Очистите яблоко от кожицы и сердцевины, натрите на крупной тёрке. Смешайте крем-сыр с 2 ст. л. майонеза, взбейте вилкой до однородной массы. Собирайте салат слоями, каждый слой смазывая смесью крем-сыра и майонеза:

картофель,

сельдь,

яблоко,

морковь,

яичный белок,

свёкла.

Завершите салат тонким слоем заправки и украсьте сверху зёрнами граната.

Этот обновлённый вариант "Селёдки под шубой" порадует своим ярким внешним видом, необычными вкусовыми оттенками и станет настоящей изюминкой вашего стола.

Уточнения

"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

