Секрет сочных котлет, который вы точно не знали

Если для приготовления котлет вы используете только фарш без добавок, не удивляйтесь, что блюдо получается суховатым. Для достижения сочной и мягкой текстуры важно правильно составить фарш, добавив к стандартным ингредиентам несколько неожиданных компонентов.
Добавьте овощи
Чтобы котлеты стали более сочными, включите в фарш тертый сырой картофель или кабачок. Эти овощи выделяют сок, который делает структуру блюда более нежной и приятной.
С яйцами главное — не переборщить
Не стоит класть слишком много яиц: на 1 кг фарша достаточно всего двух. Если добавить больше, котлеты могут стать излишне плотными и жесткими.
Секрет вкуса — обжаренный лук
Лук — важный компонент, но добавлять его лучше в обжаренном и охлажденном виде. Это помогает смягчить вкус и убрать лишнюю резкость. На 1 кг фарша потребуется примерно 200 г.
Простые советы сделают ваши котлеты вкусными, сочными и сбалансированными по текстуре. Попробуйте, и результат вас точно порадует.
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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