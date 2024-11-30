Секрет сочных котлет, который вы точно не знали

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Если для приготовления котлет вы используете только фарш без добавок, не удивляйтесь, что блюдо получается суховатым. Для достижения сочной и мягкой текстуры важно правильно составить фарш, добавив к стандартным ингредиентам несколько неожиданных компонентов.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Добавьте овощи

Чтобы котлеты стали более сочными, включите в фарш тертый сырой картофель или кабачок. Эти овощи выделяют сок, который делает структуру блюда более нежной и приятной.

С яйцами главное — не переборщить

Не стоит класть слишком много яиц: на 1 кг фарша достаточно всего двух. Если добавить больше, котлеты могут стать излишне плотными и жесткими.

Секрет вкуса — обжаренный лук

Лук — важный компонент, но добавлять его лучше в обжаренном и охлажденном виде. Это помогает смягчить вкус и убрать лишнюю резкость. На 1 кг фарша потребуется примерно 200 г.

Простые советы сделают ваши котлеты вкусными, сочными и сбалансированными по текстуре. Попробуйте, и результат вас точно порадует.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

