Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ураганы 5-й категории становятся нормой из-за потепления
Секрет сочных котлет, который вы точно не знали
Найден ответ, почему человеческие дети взрослеют позже приматов
Как правильно вернуть автомобиль, уже стоящий на эвакуаторе
Чистая прибыль Роснано составила несколько миллиардов против убытка годом ранее
Как оформить длинный коридор: идеи по освещению, мебели и декору
Как сохранить здоровье почвы: советы по выращиванию картофеля
Как вырастить петунии, которые будут радовать весь сезон
Как птицы защищаются от дождя и переживают ливни

Пышный омлет без секретов — три совета, которые вы не знали

1:25
Еда

Если вы считаете, что приготовить омлет проще простого, скорее всего, вы никогда не пытались сделать его по-настоящему идеальным. Несмотря на всю кажущуюся простоту, это блюдо имеет свои тонкости, которые могут повлиять на вкус и текстуру. Ниже мы собрали несколько советов, которые помогут вам избежать типичных ошибок.

Омлет
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Омлет

Секрет пышного омлета

Чтобы получить воздушную текстуру, добавьте к яйцам ледяную воду — две столовые ложки будет вполне достаточно. После этого смесь нужно взбить до однородной консистенции. Использование миксера значительно повысит шансы на успех по сравнению с обычной вилкой.

Как избежать подгорания

Если вы замечали, что омлет нередко подгорает, а его края становятся жесткими, вероятно, проблема в температуре. Не разогревайте сковороду до максимума. Лучше начинать готовить на слабом огне, когда дно сковороды станет лишь слегка теплым.

Как избавиться от неприятного привкуса

Горечь в омлете — это результат контакта яиц с нагретым растительным маслом. Чтобы избежать этого, выбирайте топленое или сливочное масло для жарки. Оно не только улучшит вкус, но и сделает текстуру омлета более нежной.
Эти простые хитрости помогут вам приготовить омлет, который превзойдет все ожидания.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Садоводство, цветоводство
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы Аудио 
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев
Силовые структуры
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев Аудио 
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Шоу-бизнес
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва Аудио 
Популярное
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва

Актёру Михаилу Ефремову могут доверить сыграть Деда Мороза на новогоднем корпоративе.

Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Японская кухня. Можно ли крутить самому роллы в домашних условиях, и сложно ли это? Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Секрет сочных котлет, который вы точно не знали
Найден ответ, почему человеческие дети взрослеют позже приматов
Как правильно вернуть автомобиль, уже стоящий на эвакуаторе
Чистая прибыль Роснано составила несколько миллиардов против убытка годом ранее
Как оформить длинный коридор: идеи по освещению, мебели и декору
Как сохранить здоровье почвы: советы по выращиванию картофеля
Как вырастить петунии, которые будут радовать весь сезон
Как птицы защищаются от дождя и переживают ливни
Авторские права на фокаччу итальянцы уступили кулинарам каменного века
Актёр Олег Кассин призвал увеличивать качество, а не количество российских фильмов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.