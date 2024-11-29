Праздничные рулетики из баклажанов, которые влюбят в себя всех гостей

Эти рулетики из баклажанов с грецкими орехами и кремчизом станут настоящим украшением вашего новогоднего стола. Их изысканный вкус и простота приготовления приятно удивят даже самых искушенных гостей. Зерна граната придают блюду свежесть и нотки пикантности, а оригинальная ореховая начинка с кинзой делает закуску не похожей ни на одну другую.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Баклажановые рулетики

Ингредиенты:

Крупные баклажаны — 6 шт.

Кинза — 4 веточки

Чеснок — 2 зубчика

Грецкие орехи (очищенные) — 200 г

Кремчиз (или творожный сыр) — 90 г

Гранат — 1 шт.

Растительное масло для жарки — по вкусу

Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Этапы приготовления:

Шаг 1. Подготовка баклажанов

Вымойте и обсушите баклажаны. Нарежьте их вдоль пластинами толщиной около 1 см.

Посолите кусочки, оставьте на 10 минут, чтобы удалить горечь. Затем промойте под водой и обсушите. Это поможет уменьшить впитывание масла при жарке.

Шаг 2. Обжарка

Разогрейте масло в большой сковороде.

Обжаривайте баклажаны порциями с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые пластины выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

Шаг 3. Приготовление начинки

Вымойте кинзу, обсушите и отложите несколько листиков для украшения.

Остальную кинзу, чеснок и ½ ч. л. соли измельчите в блендере.

Постепенно добавляйте грецкие орехи и продолжайте измельчать до однородной массы.

Смешайте ореховую массу с кремчизом, посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 4. Формирование рулетиков

Намажьте ореховую начинку на каждую пластину баклажана.

Сверните пластины в рулетики и установите вертикально на блюдо, чтобы они напоминали "пенечки".

Шаг 5. Украшение

Разберите гранат, извлеките зерна.

Посыпьте рулетики зернами граната, украсьте листиками кинзы.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

