Диетолог составила рейтинг самых вредных новогодних блюд

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

С начала ноября многие хозяйки начинают планировать новогоднее меню, стремясь подготовиться к праздникам без лишней суеты и угодить всем своим гостям. Какие блюда можно смело исключить из списка?

Фото: freepik новогодний стол

Диетолог Анна Басова проанализировала традиционные новогодние угощения и пришла к выводу, что большинство из них не соответствует принципам здорового питания. Например, тяжёлые салаты, наполненные жирными компонентами и щедро заправленные майонезом, уверенно занимают лидирующую позицию среди вредных праздничных закусок. Тем, кто не может представить Новый год без оливье, стоит немного изменить его рецепт: использовать вместо майонеза сметану или йогурт, заменить колбасу на куриное мясо и уменьшить размер порции.

На втором месте по вредности у диетолога оказались любые жареные мясные блюда. Вместо этого лучше запечь мясо в духовке. Также стоит отказаться от нарезок с колбасами и копченостями на праздничном столе.

На Новый год напитки часто употребляются в больших количествах, и это касается не только алкогольной продукции. Сладкие газированные напитки и соки могут наносить организму такой же вред, как и шампанское. Диетолог Анна Басова советует обязательно разбавлять любые напитки, содержащие сахар, водой, чтобы минимизировать негативное воздействие на здоровье, рассказала она в интервью РБК.

Уточнения

Желу́док (лат ventriculum, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.



