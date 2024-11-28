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Диетолог составила рейтинг самых вредных новогодних блюд

1:33
Еда

С начала ноября многие хозяйки начинают планировать новогоднее меню, стремясь подготовиться к праздникам без лишней суеты и угодить всем своим гостям. Какие блюда можно смело исключить из списка?

новогодний стол
Фото: freepik
новогодний стол

Диетолог Анна Басова проанализировала традиционные новогодние угощения и пришла к выводу, что большинство из них не соответствует принципам здорового питания. Например, тяжёлые салаты, наполненные жирными компонентами и щедро заправленные майонезом, уверенно занимают лидирующую позицию среди вредных праздничных закусок. Тем, кто не может представить Новый год без оливье, стоит немного изменить его рецепт: использовать вместо майонеза сметану или йогурт, заменить колбасу на куриное мясо и уменьшить размер порции.

На втором месте по вредности у диетолога оказались любые жареные мясные блюда. Вместо этого лучше запечь мясо в духовке. Также стоит отказаться от нарезок с колбасами и копченостями на праздничном столе.

На Новый год напитки часто употребляются в больших количествах, и это касается не только алкогольной продукции. Сладкие газированные напитки и соки могут наносить организму такой же вред, как и шампанское. Диетолог Анна Басова советует обязательно разбавлять любые напитки, содержащие сахар, водой, чтобы минимизировать негативное воздействие на здоровье, рассказала она в интервью РБК.

Уточнения

Желу́док (лат  ventriculum, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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