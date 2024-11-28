Рецепт салата для укрепления иммунитета с суточной нормой витамина С

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

В зимний период организму часто не хватает витаминов, что может привести к сбоям в работе иммунной системы. По этой причине люди становятся более уязвимыми к вирусам.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овощной салат

Для того, чтобы восполнить нехватку необходимых элементов, нутрициолог Юлия Заровнятных рекомендует использовать сезонные продукты, информацию о которой публикует телеграм-канал Роспотребнадзора. Она предложила рецепт салата, который способствует укреплению иммунитета и содержит суточную норму витамина С в 100 граммах.

Для его приготовления вам понадобятся: красный лук, болгарский перец, петрушка, базилик и тофу. Для заправки используйте лимонный сок и оливковое масло.

Просто нарежьте все ингредиенты по вашему желанию, смешайте лук с заправкой и залейте остальные овощи получившимся маринадом, сверху добавив кубики тофу. В одной порции этого салата менее 100 калорий.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

