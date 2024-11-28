Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие документы нужны для участия в выставках и разведении собак
Как растения превратились в самых умелых хищников планеты
Почему мы плачем от лука и как этого избежать
Почему перловка полезнее овсянки и манки
Откуда берется страх темноты и как его преодолеть
Уход за сухой кожей: как сохранить молодость и сияние
Елка, салюты и угощения: что угрожает питомцам в праздники
Приготовьте вкусную и полезную закуску: запечённые морковные палочки
Партерный или луговой — какой газон прослужит вам дольше

Как правильно приготовить целую курицу в духовке? Следуйте этим советам

1:15
Еда

Разогрейте духовку

Включите духовку и разогрейте ее до 200 градусов. 

Курица с картофелем в рукаве
Фото: commons.wikimedia.org by public domain pictures, PDM
Курица с картофелем в рукаве

Подготовьте курицу

Достаньте из холодильника целую курицу. Убедитесь, что она разморозилась, если она была замороженной. Промокните насухо бумажными полотенцами.

Приправьте

Посыпьте курицу солью и перцем. Вы также можете добавить травы или специи, которые вам нравятся. Натрите ими курицу, чтобы она получилась вкусной.

Добавьте немного вкуса внутрь

Если вы хотите больше вкуса, положите внутрь курицы ломтики лимона, чеснок или травы. 

Выложите в форму

Используйте форму для запекания или блюдо. Положите туда курицу, а также добавьте вокруг нее овощи, такие как морковь или картофель. Поставьте противень в разогретую духовку. Готовьте около 20 минут на 1 кг курицы.

Проверьте готовность

Чтобы проверить, приготовлено ли мясо, используйте термометр для мяса. Воткните его в самую толстую часть курицы. Он должен показывать около 75 градусов. Если у вас нет термометра, убедитесь, что сок течет прозрачным.

 

Уточнения

Запека́ние — метод приготовления блюд. Продукт помещают в тепловую камеру (духовку) или размещают на небольшом расстоянии от горящих углей (например, так готовят шашлыки).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Новости спорта
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день Аудио 
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор
Авто
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор Аудио 
Сколько нужно варить брокколи, чтобы она не потеряла полезные свойства и сохранила форму
Еда и рецепты
Сколько нужно варить брокколи, чтобы она не потеряла полезные свойства и сохранила форму Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Рацион питания помог динозаврам не просто выжить, но доминировать на суше Игорь Буккер Сводка с фронта: военные ВСУ исчезли в Торецке во время ротации, утренняя дискотека на Украине Дмитрий Плотников Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Можно ли похудеть, выполняя планку
Кошка мнет лапками плед? Это значит больше, чем вы думаете
Кошка мнет лапками плед? Это значит больше, чем вы думаете
Последние материалы
Почему перловка полезнее овсянки и манки
Откуда берется страх темноты и как его преодолеть
Как правильно приготовить целую курицу в духовке? Следуйте этим советам
Уход за сухой кожей: как сохранить молодость и сияние
Елка, салюты и угощения: что угрожает питомцам в праздники
Приготовьте вкусную и полезную закуску: запечённые морковные палочки
Партерный или луговой — какой газон прослужит вам дольше
Как два знаменитых алмаза могут изменить наше понимание Земли
Что делать, если собака постоянно просит еду? Действуйте так
Как правильно управлять автомобилем, чтобы дотянуть до заправки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.