Как правильно приготовить целую курицу в духовке? Следуйте этим советам

Включите духовку и разогрейте ее до 200 градусов.
Достаньте из холодильника целую курицу. Убедитесь, что она разморозилась, если она была замороженной. Промокните насухо бумажными полотенцами.
Посыпьте курицу солью и перцем. Вы также можете добавить травы или специи, которые вам нравятся. Натрите ими курицу, чтобы она получилась вкусной.
Если вы хотите больше вкуса, положите внутрь курицы ломтики лимона, чеснок или травы.
Используйте форму для запекания или блюдо. Положите туда курицу, а также добавьте вокруг нее овощи, такие как морковь или картофель. Поставьте противень в разогретую духовку. Готовьте около 20 минут на 1 кг курицы.
Чтобы проверить, приготовлено ли мясо, используйте термометр для мяса. Воткните его в самую толстую часть курицы. Он должен показывать около 75 градусов. Если у вас нет термометра, убедитесь, что сок течет прозрачным.
Запека́ние — метод приготовления блюд. Продукт помещают в тепловую камеру (духовку) или размещают на небольшом расстоянии от горящих углей (например, так готовят шашлыки).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.