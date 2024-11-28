Как правильно приготовить целую курицу в духовке? Следуйте этим советам

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Разогрейте духовку

Включите духовку и разогрейте ее до 200 градусов.

Фото: commons.wikimedia.org by public domain pictures, PDM Курица с картофелем в рукаве

Подготовьте курицу

Достаньте из холодильника целую курицу. Убедитесь, что она разморозилась, если она была замороженной. Промокните насухо бумажными полотенцами.

Приправьте

Посыпьте курицу солью и перцем. Вы также можете добавить травы или специи, которые вам нравятся. Натрите ими курицу, чтобы она получилась вкусной.

Добавьте немного вкуса внутрь

Если вы хотите больше вкуса, положите внутрь курицы ломтики лимона, чеснок или травы.

Выложите в форму

Используйте форму для запекания или блюдо. Положите туда курицу, а также добавьте вокруг нее овощи, такие как морковь или картофель. Поставьте противень в разогретую духовку. Готовьте около 20 минут на 1 кг курицы.

Проверьте готовность

Чтобы проверить, приготовлено ли мясо, используйте термометр для мяса. Воткните его в самую толстую часть курицы. Он должен показывать около 75 градусов. Если у вас нет термометра, убедитесь, что сок течет прозрачным.

Уточнения

Запека́ние — метод приготовления блюд. Продукт помещают в тепловую камеру (духовку) или размещают на небольшом расстоянии от горящих углей (например, так готовят шашлыки).

