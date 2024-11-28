Приготовьте вкусную и полезную закуску: запечённые морковные палочки

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Разогрейте духовку

Разогрейте духовку до 200 градусов, чтобы она была готова для запекания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Морковь

Подготовьте морковь

Очистите морковь и нарежьте ее однородными соломками или кружочками. Это поможет ей равномерно готовиться.

Разложить на противне

Застелите противень пергаментной бумагой или слегка смажьте его. Равномерно распределите кусочки моркови по листу.

Сбрызните оливковым маслом

Сбрызните морковь оливковым маслом. Используйте достаточное количество, чтобы тщательно покрыть их, но не слишком много, чтобы избежать чрезмерной жирности. Перемешайте морковь.

Приправьте солью и перцем

Посыпьте морковь солью и перцем. Регулируйте количество в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.

Добавьте зелень

Если у вас есть свежие травы, такие как тимьян или розмарин, мелко нарежьте их и посыпьте морковью. Травы придают восхитительный аромат.

Запекайте в духовке

Поставьте противень в разогретую духовку. Запекайте примерно 20-25 минут, переворачивая морковь наполовину.

Проверка готовности

Чтобы проверить, готова ли морковь, вставьте вилку в кусочек. Если она легко входит, а края золотистые, то овощ готов.

Если нет, дайте еще несколько минут. Как только все будет готово, выньте противень из духовки. Дайте моркови остыть в течение нескольких минут перед подачей на стол.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

