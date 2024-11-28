Приготовьте вкусную и полезную закуску: запечённые морковные палочки

Разогрейте духовку до 200 градусов, чтобы она была готова для запекания.
Очистите морковь и нарежьте ее однородными соломками или кружочками. Это поможет ей равномерно готовиться.
Застелите противень пергаментной бумагой или слегка смажьте его. Равномерно распределите кусочки моркови по листу.
Сбрызните морковь оливковым маслом. Используйте достаточное количество, чтобы тщательно покрыть их, но не слишком много, чтобы избежать чрезмерной жирности. Перемешайте морковь.
Посыпьте морковь солью и перцем. Регулируйте количество в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.
Если у вас есть свежие травы, такие как тимьян или розмарин, мелко нарежьте их и посыпьте морковью. Травы придают восхитительный аромат.
Поставьте противень в разогретую духовку. Запекайте примерно 20-25 минут, переворачивая морковь наполовину.
Чтобы проверить, готова ли морковь, вставьте вилку в кусочек. Если она легко входит, а края золотистые, то овощ готов.
Если нет, дайте еще несколько минут. Как только все будет готово, выньте противень из духовки. Дайте моркови остыть в течение нескольких минут перед подачей на стол.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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