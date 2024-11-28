Этот салат с горбушей станет звездой праздничного стола

Этот сытный и эффектный салат с горбушей, картофелем и икрой станет ярким акцентом праздничного стола. Благодаря гармоничному сочетанию копчёной рыбы, свежих овощей и пикантной заправки, он не только вкусный, но и эстетичный.
Ингредиенты (на 6 порций):
Пошаговый рецепт:
Подготовка картофеля.
Картофель тщательно моют щёткой, не очищая кожуру. Варят до мягкости, затем подсушивают и слегка раздавливают.
Рыба и яйца.
Яйца отваривают вкрутую (10 минут), охлаждают, очищают и нарезают четвертинками. Горбушу разбирают на небольшие кусочки, удаляя кости.
Подготовка лука и каперсов.
Лук очищают, нарезают перьями, посыпают солью, сбрызгивают оливковым маслом и слегка мнут руками. Смешивают с каперсами.
Заправка и сборка.
Майонез смешивают с горчицей и оливковым маслом. Этой заправкой поливают горячий картофель, добавляют рыбу, перемешивают и дают настояться 10 минут. Затем добавляют лук с каперсами, приправляют чёрным перцем.
Подача
Салат выкладывают в салатник, украшают нарезанными яйцами, красной икрой и мелко нарубленным укропом. Подают сразу, чтобы сохранить свежесть и текстуру ингредиентов.
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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