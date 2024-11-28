Этот салат с горбушей станет звездой праздничного стола

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сытный и эффектный салат с горбушей, картофелем и икрой станет ярким акцентом праздничного стола. Благодаря гармоничному сочетанию копчёной рыбы, свежих овощей и пикантной заправки, он не только вкусный, но и эстетичный.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, CC BY-SA 4.0 Салат с тунцом и фасолью

Ингредиенты (на 6 порций):

Филе горбуши горячего копчения (половина крупного)

Молодой картофель — 500 г

Крымский лук (красный) — 1 большая луковица

Яйца — 4 шт.

Каперсы — 2-3 ст. л.

Красная икра — для украшения

Оливковое масло — по вкусу

Горчица — по вкусу

Майонез — по вкусу

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Укроп — немного для украшения

Пошаговый рецепт:

Подготовка картофеля.

Картофель тщательно моют щёткой, не очищая кожуру. Варят до мягкости, затем подсушивают и слегка раздавливают.

Рыба и яйца.

Яйца отваривают вкрутую (10 минут), охлаждают, очищают и нарезают четвертинками. Горбушу разбирают на небольшие кусочки, удаляя кости.

Подготовка лука и каперсов.

Лук очищают, нарезают перьями, посыпают солью, сбрызгивают оливковым маслом и слегка мнут руками. Смешивают с каперсами.

Заправка и сборка.

Майонез смешивают с горчицей и оливковым маслом. Этой заправкой поливают горячий картофель, добавляют рыбу, перемешивают и дают настояться 10 минут. Затем добавляют лук с каперсами, приправляют чёрным перцем.

Подача

Салат выкладывают в салатник, украшают нарезанными яйцами, красной икрой и мелко нарубленным укропом. Подают сразу, чтобы сохранить свежесть и текстуру ингредиентов.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

