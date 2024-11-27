Почему салаи из кальмара и риса – лучшее решение для праздника

Салат с кальмарами, рисом и яйцом — простое и вкусное блюдо, которое подойдёт как для праздничного стола, так и для повседневного ужина. Его нежный вкус и питательность оценят любители морепродуктов. Готовится салат легко, но требует внимания к деталям.
Ингредиенты (на 4 порции):
Пошаговый рецепт:
Подготовка риса.
Рис тщательно промывают и варят в подсоленной воде (300 мл) до готовности. Затем его остужают.
Приготовление яиц и укропа.
Яйца отваривают вкрутую (около 10 минут), охлаждают под проточной водой и очищают. Укроп моют, обсушивают, удаляют грубые стебли и мелко нарезают.
Маринование лука.
Лук нарезают тонкими кольцами, посыпают солью и заливают яблочным уксусом. Через 10 минут лук промывают и обсушивают.
Подготовка кальмаров.
Консервированные кальмары откидывают на сито, оставляя 2-3 ст. л. жидкости. Кальмары нарезают тонкой соломкой и перемешивают с остывшим рисом, добавляя немного жидкости из-под кальмаров для сочности.
Сборка салата.
Яйца рубят, соединяют с рисом, кальмарами, укропом, луком и майонезом. Смесь солят и перчат по вкусу, тщательно перемешивают и выкладывают в салатник.
Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.
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