Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты полива чеснока: правильные условия для роста
Как вечерний приём пищи влияет на здоровье: факты, которые важно знать
Автоюрист напомнил о штрафах, которые могут ожидать водителей с наступлением зимы
Как обучить собаку лаять по команде и не допустить ошибок
Питание, спорт и эмоции: как худеть после 45 лет
Вот как можно приготовить вкусный ягодный пирог на сметане без лишних хлопот
Какие косметологические процедуры идеально подходят для зимы
Цвета маникюра, которые подчеркнут энергетику вашего знака зодиака
В Государственной Думе высказались против расширения РПЛ

Почему салаи из кальмара и риса – лучшее решение для праздника

1:52
Еда

Салат с кальмарами, рисом и яйцом — простое и вкусное блюдо, которое подойдёт как для праздничного стола, так и для повседневного ужина. Его нежный вкус и питательность оценят любители морепродуктов. Готовится салат легко, но требует внимания к деталям.

Салат я яблоками, яйцами и сыром
Фото: flickr.com by RBerteig, CC BY 2.0
Салат я яблоками, яйцами и сыром

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Рис — 100 г
  • Крупные яйца — 4 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт. (средний)
  • Яблочный уксус — 2 ст. л.
  • Укроп — 4-5 веточек
  • Консервированные кальмары — 300 г
  • Майонез — 4-5 ст. л.
  • Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготовка риса.

Рис тщательно промывают и варят в подсоленной воде (300 мл) до готовности. Затем его остужают.

Приготовление яиц и укропа.

Яйца отваривают вкрутую (около 10 минут), охлаждают под проточной водой и очищают. Укроп моют, обсушивают, удаляют грубые стебли и мелко нарезают.

Маринование лука.

Лук нарезают тонкими кольцами, посыпают солью и заливают яблочным уксусом. Через 10 минут лук промывают и обсушивают.

Подготовка кальмаров.

Консервированные кальмары откидывают на сито, оставляя 2-3 ст. л. жидкости. Кальмары нарезают тонкой соломкой и перемешивают с остывшим рисом, добавляя немного жидкости из-под кальмаров для сочности.

Сборка салата.

Яйца рубят, соединяют с рисом, кальмарами, укропом, луком и майонезом. Смесь солят и перчат по вкусу, тщательно перемешивают и выкладывают в салатник.

Уточнения

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Можно ли похудеть, выполняя планку
Новости спорта
Можно ли похудеть, выполняя планку Аудио 
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Авто
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости Сергей Лебедев
Можно ли похудеть, выполняя планку
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Последние материалы
Питание, спорт и эмоции: как худеть после 45 лет
Вот как можно приготовить вкусный ягодный пирог на сметане без лишних хлопот
Какие косметологические процедуры идеально подходят для зимы
В Государственной Думе высказались против расширения РПЛ
Цвета маникюра, которые подчеркнут энергетику вашего знака зодиака
Учёные выяснили оптимальное время для ужина, который не навредит здоровью
Россия столкнулась с ускорением инфляции до 8,78%
Учёные нашли красных монстров в ранней Вселенной
Почему салаи из кальмара и риса – лучшее решение для праздника
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.