Почему салаи из кальмара и риса – лучшее решение для праздника

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с кальмарами, рисом и яйцом — простое и вкусное блюдо, которое подойдёт как для праздничного стола, так и для повседневного ужина. Его нежный вкус и питательность оценят любители морепродуктов. Готовится салат легко, но требует внимания к деталям.

Фото: flickr.com by RBerteig, CC BY 2.0 Салат я яблоками, яйцами и сыром

Ингредиенты (на 4 порции):

Рис — 100 г

Крупные яйца — 4 шт.

Репчатый лук — 1 шт. (средний)

Яблочный уксус — 2 ст. л.

Укроп — 4-5 веточек

Консервированные кальмары — 300 г

Майонез — 4-5 ст. л.

Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготовка риса.

Рис тщательно промывают и варят в подсоленной воде (300 мл) до готовности. Затем его остужают.

Приготовление яиц и укропа.

Яйца отваривают вкрутую (около 10 минут), охлаждают под проточной водой и очищают. Укроп моют, обсушивают, удаляют грубые стебли и мелко нарезают.

Маринование лука.

Лук нарезают тонкими кольцами, посыпают солью и заливают яблочным уксусом. Через 10 минут лук промывают и обсушивают.

Подготовка кальмаров.

Консервированные кальмары откидывают на сито, оставляя 2-3 ст. л. жидкости. Кальмары нарезают тонкой соломкой и перемешивают с остывшим рисом, добавляя немного жидкости из-под кальмаров для сочности.

Сборка салата.

Яйца рубят, соединяют с рисом, кальмарами, укропом, луком и майонезом. Смесь солят и перчат по вкусу, тщательно перемешивают и выкладывают в салатник.

Уточнения

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.

