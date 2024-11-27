Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ФНС напомнила россиянам о сроке оплаты налога на имущество
Польские палеонтологи разгадали диету древних ящеров
Секреты подачи красной икры: здоровые альтернативы
Возвращаем жизнь почве: идеальные культуры для посадки после клубники
Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции
Секреты женского долголетия, как сохранить фигуру и энергию
Как изменились цены на BMW, Mercedes и Audi на вторичном рынке
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Не существует безопасной дозы алкоголя: что делает алкоголь с организмом

Этот салат с беконом и картошкой – главный хит любого ужина

1:57
Еда

Этот сытный салат с молодым картофелем, беконом и колбасой способен заменить полноценный обед. Несмотря на высокую калорийность, его можно сделать полезнее, добавив помидоры черри, руколу, каперсы и шампиньоны. Заправка из оливкового масла и лимонного сока делает блюдо легче и придаёт свежесть.

Картофельный салат
Фото: flickr.com by jules:stonesoup, CC BY 2.0
Картофельный салат

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Молодой картофель — 8-10 шт.
  • Шампиньоны — 200 г
  • Помидоры черри — 200 г
  • Рукола — 150 г
  • Бекон — 4 полоски
  • Копчёные колбаски — 2 шт.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Каперсы — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 4 ст. л.
  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготовка картофеля.

Картофель тщательно моют щёткой, разрезают пополам и отваривают в подсоленной воде 15 минут. После сливают воду.

Маринование шампиньонов.

Грибы нарезают тонкими ломтиками, сбрызгивают 1 ст. л. оливкового масла и лимонным соком. Посыпают солью и перцем, оставляют мариноваться на 15 минут.

Обжарка бекона и картофеля.

На сухой сковороде обжаривают бекон до хруста, затем выкладывают на бумажное полотенце и ломают на кусочки. В сковороду добавляют немного масла, обжаривают картофель и нарезанные кружками колбаски до золотистого цвета.

Сборка салата.

В салатник кладут руколу, половинки помидоров черри, картофель, колбаски, маринованные грибы и каперсы. Оставшееся оливковое масло смешивают с лимонным соком, заправляют салат, аккуратно перемешивают и посыпают кусочками бекона.

Салат подают сразу, чтобы сохранить свежесть ингредиентов и текстуру.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Оксану Самойлову выгнали из арендованного жилья из-за козы Мими
Шоу-бизнес
Оксану Самойлову выгнали из арендованного жилья из-за козы Мими Аудио 
Что нельзя сажать рядом с морковью
Садоводство, цветоводство
Что нельзя сажать рядом с морковью Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости Сергей Лебедев
Можно ли похудеть, выполняя планку
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Последние материалы
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Не существует безопасной дозы алкоголя: что делает алкоголь с организмом
Черепахи, которых вы ещё не заводили
Спорт в семье: как создать традиции, которые объединяют
"Авангард" назвал имя нового главного тренера
Почему стоит задуматься об удалении филлеров?
Три способа сохранить однолетние растения даже зимой
Простое решение для тех, кто устал от кошачьих прыжков
Как выбрать идеальное мясо для вашего новогоднего ужина
Эксперименты с кексами: как разнообразить традиционный рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.