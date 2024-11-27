Этот салат с беконом и картошкой – главный хит любого ужина

Этот сытный салат с молодым картофелем, беконом и колбасой способен заменить полноценный обед. Несмотря на высокую калорийность, его можно сделать полезнее, добавив помидоры черри, руколу, каперсы и шампиньоны. Заправка из оливкового масла и лимонного сока делает блюдо легче и придаёт свежесть.
Ингредиенты (на 4 порции):
Пошаговый рецепт:
Подготовка картофеля.
Картофель тщательно моют щёткой, разрезают пополам и отваривают в подсоленной воде 15 минут. После сливают воду.
Маринование шампиньонов.
Грибы нарезают тонкими ломтиками, сбрызгивают 1 ст. л. оливкового масла и лимонным соком. Посыпают солью и перцем, оставляют мариноваться на 15 минут.
Обжарка бекона и картофеля.
На сухой сковороде обжаривают бекон до хруста, затем выкладывают на бумажное полотенце и ломают на кусочки. В сковороду добавляют немного масла, обжаривают картофель и нарезанные кружками колбаски до золотистого цвета.
Сборка салата.
В салатник кладут руколу, половинки помидоров черри, картофель, колбаски, маринованные грибы и каперсы. Оставшееся оливковое масло смешивают с лимонным соком, заправляют салат, аккуратно перемешивают и посыпают кусочками бекона.
Салат подают сразу, чтобы сохранить свежесть ингредиентов и текстуру.
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.