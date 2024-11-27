Этот салат с беконом и картошкой – главный хит любого ужина

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сытный салат с молодым картофелем, беконом и колбасой способен заменить полноценный обед. Несмотря на высокую калорийность, его можно сделать полезнее, добавив помидоры черри, руколу, каперсы и шампиньоны. Заправка из оливкового масла и лимонного сока делает блюдо легче и придаёт свежесть.

Фото: flickr.com by jules:stonesoup, CC BY 2.0 Картофельный салат

Ингредиенты (на 4 порции):

Молодой картофель — 8-10 шт.

Шампиньоны — 200 г

Помидоры черри — 200 г

Рукола — 150 г

Бекон — 4 полоски

Копчёные колбаски — 2 шт.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Каперсы — 1 ст. л.

Оливковое масло — 4 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготовка картофеля.

Картофель тщательно моют щёткой, разрезают пополам и отваривают в подсоленной воде 15 минут. После сливают воду.

Маринование шампиньонов.

Грибы нарезают тонкими ломтиками, сбрызгивают 1 ст. л. оливкового масла и лимонным соком. Посыпают солью и перцем, оставляют мариноваться на 15 минут.

Обжарка бекона и картофеля.

На сухой сковороде обжаривают бекон до хруста, затем выкладывают на бумажное полотенце и ломают на кусочки. В сковороду добавляют немного масла, обжаривают картофель и нарезанные кружками колбаски до золотистого цвета.

Сборка салата.

В салатник кладут руколу, половинки помидоров черри, картофель, колбаски, маринованные грибы и каперсы. Оставшееся оливковое масло смешивают с лимонным соком, заправляют салат, аккуратно перемешивают и посыпают кусочками бекона.

Салат подают сразу, чтобы сохранить свежесть ингредиентов и текстуру.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

