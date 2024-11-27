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Праздничный рецепт салата, который украсит любой стол

2:12
Еда

Классический салат "Мужской каприз" с говядиной — сытное блюдо, которое особенно оценят любители плотной и питательной пищи. В составе только "брутальные" ингредиенты: отварная говядина, маринованный лук, яйца, сыр и майонезный соус. Слоёная структура делает его не только вкусным, но и эстетичным, особенно для праздничного стола.

Салат
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0
Салат

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Говядина (мякоть) — 600 г
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Чёрный перец горошком — 2 шт.
  • Репчатый лук — 200 г
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Яблочный уксус — 100 мл
  • Яйца — 4 шт.
  • Твёрдый сыр — 150 г
  • Майонез — 250 г
  • Сметана (20%) — 50 г
  • Петрушка — 2 веточки
  • Грецкие орехи для украшения — по вкусу
  • Соль, чёрный молотый перец

Пошаговый рецепт:

Подготовка мяса.

Говядину промывают, разрезают на куски и варят около 1,5 часов на медленном огне с добавлением лаврового листа, перца горошком и соли. После варки мясо остужают в бульоне.

Маринование лука.

Лук нарезают тонкими кольцами, посыпают сахаром и заливают яблочным уксусом. Через 15 минут отжимают и откидывают на сито.

Приготовление яиц и сыра.

Яйца отваривают вкрутую, охлаждают, очищают и нарезают. Сыр натирают на средней или мелкой тёрке.

Соус.

Майонез смешивают со сметаной, приправляют перцем. Соус перекладывают в пакет или кондитерский мешок для удобного нанесения.

Сборка салата.

На плоскую тарелку выкладывают слои: маринованный лук, говядина, яйца (посыпают петрушкой) и сыр. Каждый слой промазывают соусом.

Украшение.

Верхний слой украшают сеткой из соуса и ядрами грецких орехов. Салат убирают в холодильник минимум на 1 час для пропитки.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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