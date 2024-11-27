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Этот салат с колбасой сводит с ума всех гостей

Еда

Салат с колбасой, помидорами и сыром, известный под названием "Восточный", стал популярным выбором для праздничного стола. Несмотря на своё название, этот слоёный салат не имеет никакого отношения к восточной кухне.

Салат с сыром и болгарским перцем
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY 3.0
Салат с сыром и болгарским перцем

Возможно, "восточным" его назвали за сытность, которая отличает его от лёгких салатов вроде греческого. Главное в этом блюде — вкус, который достигается правильным выбором ингредиентов.

Ингредиенты:

  • Варёно-копчёная колбаса (сервелат) — 200 г
  • Помидоры — 300 г
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Полутвёрдый сыр — 150 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Для украшения: зелень и помидоры черри

Приготовление:

Подготовка ингредиентов.

Колбасу очищают от оболочки и нарезают тонкой соломкой или мелкими кубиками. Помидоры нарезают аналогично, оставляя кожицу, чтобы кусочки держали форму. Чеснок измельчают ножом или натирают.

Подготовка яиц и сыра.

Яйца отваривают вкрутую, остужают, очищают и нарезают. Сыр натирают на крупной или мелкой тёрке, в зависимости от формы нарезки остальных ингредиентов.

Формирование салата.

На блюдо устанавливают кулинарное кольцо и выкладывают слои:

  • первый слой — колбаса, покрытая ложкой майонеза;
  • второй слой — помидоры с чесноком, слегка посоленные и смазанные майонезом;
  • третий слой — яйца, также покрытые майонезом.

Финальный штрих.

  • Поверхность салата посыпают тёртым сыром и украшают зеленью и половинками черри.

Салат ставят в холодильник на 2 часа, чтобы он настоялся.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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