Этот салат с колбасой сводит с ума всех гостей

Салат с колбасой, помидорами и сыром, известный под названием "Восточный", стал популярным выбором для праздничного стола. Несмотря на своё название, этот слоёный салат не имеет никакого отношения к восточной кухне.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY 3.0 Салат с сыром и болгарским перцем

Возможно, "восточным" его назвали за сытность, которая отличает его от лёгких салатов вроде греческого. Главное в этом блюде — вкус, который достигается правильным выбором ингредиентов.

Ингредиенты:

Варёно-копчёная колбаса (сервелат) — 200 г

Помидоры — 300 г

Куриные яйца — 2 шт.

Полутвёрдый сыр — 150 г

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 3 ст. л.

Для украшения: зелень и помидоры черри

Приготовление:

Подготовка ингредиентов.

Колбасу очищают от оболочки и нарезают тонкой соломкой или мелкими кубиками. Помидоры нарезают аналогично, оставляя кожицу, чтобы кусочки держали форму. Чеснок измельчают ножом или натирают.

Подготовка яиц и сыра.

Яйца отваривают вкрутую, остужают, очищают и нарезают. Сыр натирают на крупной или мелкой тёрке, в зависимости от формы нарезки остальных ингредиентов.

Формирование салата.

На блюдо устанавливают кулинарное кольцо и выкладывают слои:

первый слой — колбаса, покрытая ложкой майонеза;

второй слой — помидоры с чесноком, слегка посоленные и смазанные майонезом;

третий слой — яйца, также покрытые майонезом.

Финальный штрих.

Поверхность салата посыпают тёртым сыром и украшают зеленью и половинками черри.

Салат ставят в холодильник на 2 часа, чтобы он настоялся.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

