Этот салат с колбасой сводит с ума всех гостей

Салат с колбасой, помидорами и сыром, известный под названием "Восточный", стал популярным выбором для праздничного стола. Несмотря на своё название, этот слоёный салат не имеет никакого отношения к восточной кухне.
Возможно, "восточным" его назвали за сытность, которая отличает его от лёгких салатов вроде греческого. Главное в этом блюде — вкус, который достигается правильным выбором ингредиентов.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подготовка ингредиентов.
Колбасу очищают от оболочки и нарезают тонкой соломкой или мелкими кубиками. Помидоры нарезают аналогично, оставляя кожицу, чтобы кусочки держали форму. Чеснок измельчают ножом или натирают.
Подготовка яиц и сыра.
Яйца отваривают вкрутую, остужают, очищают и нарезают. Сыр натирают на крупной или мелкой тёрке, в зависимости от формы нарезки остальных ингредиентов.
Формирование салата.
На блюдо устанавливают кулинарное кольцо и выкладывают слои:
Финальный штрих.
Салат ставят в холодильник на 2 часа, чтобы он настоялся.
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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