Картофельная запеканка с курицей подойдёт и к семейному ужину, и на праздничный стол
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Картофельная запеканка с курицей — это вкусное и сытное блюдо, которое подойдёт как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина.
Фото: flickr.com by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка
Основные ингредиенты, которые вам понадобятся:
- картофель — 1,5-2 килограмма;
- куриное филе — 500-600 грамм;
- сладкий болгарский перец — 2 штуки;
- яйца — 2-3 штуки;
- твёрдый сыр — 100 грамм;
- сливочное масло — 50 грамм;
- соль и чёрный перец по вкусу;
- зелень для украшения.
Приготовление
- Процесс приготовления начинается с отваривания картофеля.
- Пока варится картошка, нужно обжарить куриное филе с болгарским перцем.
- Затем отварной картофель нужно растолочь, смешать с яйцами и сливочным маслом.
- Картофельная начинка выкладывается в форму, покрытую бумагой для выпечки. Сверху выкладывается обжаренная курица с болгарским перцем, после чего всё посыпается тёртым сыром.
- Запеканка готовится в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут.
- Готовое блюдо украшается зеленью и подаётся горячим.
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру