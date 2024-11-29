Картофельная запеканка с курицей подойдёт и к семейному ужину, и на праздничный стол

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельная запеканка с курицей — это вкусное и сытное блюдо, которое подойдёт как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина.

Фото: flickr.com by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка

Основные ингредиенты, которые вам понадобятся:

картофель — 1,5-2 килограмма;

куриное филе — 500-600 грамм;

сладкий болгарский перец — 2 штуки;

яйца — 2-3 штуки;

твёрдый сыр — 100 грамм;

сливочное масло — 50 грамм;

соль и чёрный перец по вкусу;

зелень для украшения.

Приготовление

Процесс приготовления начинается с отваривания картофеля. Пока варится картошка, нужно обжарить куриное филе с болгарским перцем. Затем отварной картофель нужно растолочь, смешать с яйцами и сливочным маслом. Картофельная начинка выкладывается в форму, покрытую бумагой для выпечки. Сверху выкладывается обжаренная курица с болгарским перцем, после чего всё посыпается тёртым сыром. Запеканка готовится в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут. Готовое блюдо украшается зеленью и подаётся горячим.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

