Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-3 вкусных и сытных завтрака для стройной фигуры и крепкого здоровья
Мужское облысение после 30: почему нельзя игнорировать симптомы
Выбор соседей для винограда: как растения помогают или мешают?
Нанотехнологии в неврологии: как новая методика изменит лечение
Сокровища испанского флота: тайны века раскрываются
Как измерить температуру собаке: инструкция и советы
Как правильно знакомиться с новыми собаками?
В Дании перестали работать мобильные телефоны и остановилось железнодорожное сообщение
Полезный и вкусный суп со шпинатом имеет нежную текстуру благодаря плавленому сыру

Картофельная запеканка с курицей подойдёт и к семейному ужину, и на праздничный стол

1:13
Еда

Картофельная запеканка с курицей — это вкусное и сытное блюдо, которое подойдёт как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина.

Запеканка
Фото: flickr.com by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка

Основные ингредиенты, которые вам понадобятся:

  • картофель — 1,5-2 килограмма;
  • куриное филе — 500-600 грамм;
  • сладкий болгарский перец — 2 штуки;
  • яйца — 2-3 штуки;
  • твёрдый сыр — 100 грамм;
  • сливочное масло — 50 грамм;
  • соль и чёрный перец по вкусу;
  • зелень для украшения.

Приготовление

  1. Процесс приготовления начинается с отваривания картофеля.
  2. Пока варится картошка, нужно обжарить куриное филе с болгарским перцем.
  3. Затем отварной картофель нужно растолочь, смешать с яйцами и сливочным маслом.
  4. Картофельная начинка выкладывается в форму, покрытую бумагой для выпечки. Сверху выкладывается обжаренная курица с болгарским перцем, после чего всё посыпается тёртым сыром.
  5. Запеканка готовится в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут.
  6. Готовое блюдо украшается зеленью и подаётся горячим.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Шоу-бизнес
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко Аудио 
Электрик объяснил, что делать, если при сверлении задели проводку
Недвижимость
Электрик объяснил, что делать, если при сверлении задели проводку Аудио 
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов Аудио 
Популярное
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.

Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
Сокровища испанского флота: тайны века раскрываются
Как измерить температуру собаке: инструкция и советы
Как правильно знакомиться с новыми собаками?
В Дании перестали работать мобильные телефоны и остановилось железнодорожное сообщение
Полезный и вкусный суп со шпинатом имеет нежную текстуру благодаря плавленому сыру
Садовые сетки — ваше спасение от птиц, солнца и вредителей
После 50-ти лицо без морщин! Омолаживающая зарядка поможет добиться вау-эффекта
Советы по восстановлению кожи после лазера, пилингов и инъекций
Как быстро накапливается известь и ржавчина в утюге? Точные сроки зависят от используемой воды
Жук на французский манер — эти авто пользовались популярностью в послевоенной Франции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.