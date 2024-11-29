Полезный и вкусный суп со шпинатом имеет нежную текстуру благодаря плавленому сыру

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкий и тёплый суп со шпинатом и плавленым сыром — словно беседа с хорошим товарищем, которыйподдержит вас и не навязывает своё мнение. Свежий шпинат и мягкий сыр создают простое удовольствие, к которому хочется возвращаться снова и снова.

Фото: commons.wikimedia.org by Ernesto Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Суп с зелёным и жареным луком

Ингредиенты:

шпинат — 100 г;

плавленый сыр — 2 шт.;

картофель — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

вода — 1,5 л;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Помойте и нарежьте овощи и шпинат. Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Вскипятите воду и добавьте картофель. Варите до мягкости (10–15 минут). Обжарьте лук и морковь на растительном масле до мягкости. Добавьте шпинат к овощам и готовьте ещё пару минут. Натрите плавленый сыр и смешайте с половником горячего бульона. Добавьте сырно-овощную смесь в кастрюлю и перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте суп горячим, украсив сухариками или гренками. Приятного аппетита!

Уточнения

Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae).



Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.

