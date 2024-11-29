Полезный и вкусный суп со шпинатом имеет нежную текстуру благодаря плавленому сыру

Лёгкий и тёплый суп со шпинатом и плавленым сыром — словно беседа с хорошим товарищем, которыйподдержит вас и не навязывает своё мнение. Свежий шпинат и мягкий сыр создают простое удовольствие, к которому хочется возвращаться снова и снова.
Ингредиенты:
Приготовление:
Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae).
Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.
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