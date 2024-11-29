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Полезный и вкусный суп со шпинатом имеет нежную текстуру благодаря плавленому сыру

1:15
Еда

Лёгкий и тёплый суп со шпинатом и плавленым сыром — словно беседа с хорошим товарищем, которыйподдержит вас и не навязывает своё мнение. Свежий шпинат и мягкий сыр создают простое удовольствие, к которому хочется возвращаться снова и снова.

Суп с зелёным и жареным луком
Фото: commons.wikimedia.org by Ernesto Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Суп с зелёным и жареным луком

Ингредиенты:

  • шпинат — 100 г;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • картофель — 3 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • вода — 1,5 л;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте и нарежьте овощи и шпинат.
  2. Очистите картофель и нарежьте его кубиками.
  3. Вскипятите воду и добавьте картофель. Варите до мягкости (10–15 минут).
  4. Обжарьте лук и морковь на растительном масле до мягкости.
  5. Добавьте шпинат к овощам и готовьте ещё пару минут.
  6. Натрите плавленый сыр и смешайте с половником горячего бульона.
  7. Добавьте сырно-овощную смесь в кастрюлю и перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу.
  8. Подавайте суп горячим, украсив сухариками или гренками. Приятного аппетита!

Уточнения

Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae). 

Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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