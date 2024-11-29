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На приготовление вкуснейшей рыбы на овощной подложке на плите нужно всего 25 минут

1:42
Еда

Рыба на овощной подушке — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить за короткое время. Это идеальное решение для тех, кто хочет насладиться нежной текстурой рыбы и сочными овощами одновременно, и потратить на приготовление блюда минимум времени.

Рыба с овощами
Фото: openverse.org by avlxyz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Рыба с овощами

Ингредиенты:

  • 1 луковица,
  • 7 зубчиков чеснока,
  • половинка моркови,
  • 3 помидоры,
  • 1 сладкий перец,
  • соль и специи — по вкусу,
  • 5 стейков рыбы (например, трески),
  • 70 г сливочного масла,
  • петрушка — по желанию.

Приготовление

  1. На дно глубокой сковороды нужно налить одну столовую ложку растительного масла, выложить нарезанный репчатый лук и раздавленные ножом зубчики чеснока. Затем посыпать солью и специями (например, сухой аджикой).
  2. Сверху разместить кружочки моркови, распределить кружочки помидоров и снова добавить немного соли и специй.
  3. Далее положить нарезанный сладкий перец и тоже посыпать солью и специями.
  4. На получившуюся овощную подушку выложить куски рыбы. Посолить рыбу, посыпать специями и добавить кусочки сливочного масла. Закрыть крышкой и поставить на медленный огонь.
  5. Когда услышите шипение или бурление, готовьте рыбу в течение 25 минут. Не добавляйте воду, так как овощи и рыба выделяют сок, который превращается в вкусный бульон.

Готовую рыбу посыпать петрушкой и сразу подавать на стол с любимым гарниром. Рыба пропитается соками овощей, сливочным маслом и станет сочной, нежной и невероятно вкусной.

 

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых. 

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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