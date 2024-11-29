На приготовление вкуснейшей рыбы на овощной подложке на плите нужно всего 25 минут

Рыба на овощной подушке — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить за короткое время. Это идеальное решение для тех, кто хочет насладиться нежной текстурой рыбы и сочными овощами одновременно, и потратить на приготовление блюда минимум времени.
Фото: openverse.org by avlxyz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Рыба с овощами
Ингредиенты:
1 луковица,
7 зубчиков чеснока,
половинка моркови,
3 помидоры,
1 сладкий перец,
соль и специи — по вкусу,
5 стейков рыбы (например, трески),
70 г сливочного масла,
петрушка — по желанию.
Приготовление
На дно глубокой сковороды нужно налить одну столовую ложку растительного масла, выложить нарезанный репчатый лук и раздавленные ножом зубчики чеснока. Затем посыпать солью и специями (например, сухой аджикой).
Сверху разместить кружочки моркови, распределить кружочки помидоров и снова добавить немного соли и специй.
Далее положить нарезанный сладкий перец и тоже посыпать солью и специями.
На получившуюся овощную подушку выложить куски рыбы. Посолить рыбу, посыпать специями и добавить кусочки сливочного масла. Закрыть крышкой и поставить на медленный огонь.
Когда услышите шипение или бурление, готовьте рыбу в течение 25 минут. Не добавляйте воду, так как овощи и рыба выделяют сок, который превращается в вкусный бульон.
Готовую рыбу посыпать петрушкой и сразу подавать на стол с любимым гарниром. Рыба пропитается соками овощей, сливочным маслом и станет сочной, нежной и невероятно вкусной.