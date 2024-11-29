На приготовление вкуснейшей рыбы на овощной подложке на плите нужно всего 25 минут

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Рыба на овощной подушке — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить за короткое время. Это идеальное решение для тех, кто хочет насладиться нежной текстурой рыбы и сочными овощами одновременно, и потратить на приготовление блюда минимум времени.

Фото: openverse.org by avlxyz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Рыба с овощами

Ингредиенты:

1 луковица,

7 зубчиков чеснока,

половинка моркови,

3 помидоры,

1 сладкий перец,

соль и специи — по вкусу,

5 стейков рыбы (например, трески),

70 г сливочного масла,

петрушка — по желанию.

Приготовление

На дно глубокой сковороды нужно налить одну столовую ложку растительного масла, выложить нарезанный репчатый лук и раздавленные ножом зубчики чеснока. Затем посыпать солью и специями (например, сухой аджикой). Сверху разместить кружочки моркови, распределить кружочки помидоров и снова добавить немного соли и специй. Далее положить нарезанный сладкий перец и тоже посыпать солью и специями. На получившуюся овощную подушку выложить куски рыбы. Посолить рыбу, посыпать специями и добавить кусочки сливочного масла. Закрыть крышкой и поставить на медленный огонь. Когда услышите шипение или бурление, готовьте рыбу в течение 25 минут. Не добавляйте воду, так как овощи и рыба выделяют сок, который превращается в вкусный бульон.

Готовую рыбу посыпать петрушкой и сразу подавать на стол с любимым гарниром. Рыба пропитается соками овощей, сливочным маслом и станет сочной, нежной и невероятно вкусной.

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.



Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

