Для тех, кто заботится о своей фигуре — лёгкий и диетический винегрет без картошки

Лёгкий и низкокалорийный винегрет без картофеля — прекрасный выбор для тех, кто следит за фигурой и придерживается здорового питания. Этот салат состоит из отварной свёклы, моркови, солёных огурцов, зелёного горошка и квашеной капусты. Заправка для салата — ароматное подсолнечное масло. Этот винегрет — сплошная вкуснятина и польза!
Ингредиенты:
Для приготовления винегрета без картофеля выполните следующие шаги:
Приготовив винегрет без картофеля, вы получите вкусный и полезный салат, который можно подавать на обед, ужин или даже на праздничный стол.
Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.
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