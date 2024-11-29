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Для тех, кто заботится о своей фигуре — лёгкий и диетический винегрет без картошки

1:25
Еда

Лёгкий и низкокалорийный винегрет без картофеля — прекрасный выбор для тех, кто следит за фигурой и придерживается здорового питания. Этот салат состоит из отварной свёклы, моркови, солёных огурцов, зелёного горошка и квашеной капусты. Заправка для салата — ароматное подсолнечное масло. Этот винегрет — сплошная вкуснятина и польза!

Винегрет
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Винегрет

Ингредиенты:

  • 2 свеклы;
  • 1 морковь;
  • 3 солёных огурца;
  • 100 г квашеной капусты;
  • 4 ст. л. консервированного горошка;
  • 2 ст. л. душистого растительного масла;
  • соль по вкусу.

Для приготовления винегрета без картофеля выполните следующие шаги:

  1. Отварите свёклу и морковь в подсоленной воде, затем остудите их и очистите.
  2. Нарежьте квашеную капусту на небольшие кусочки и добавьте к ней консервированный горошек.
  3. Нарежьте морковь и свёклу на кубики среднего размера.
  4. Нарежьте маринованные огурцы на небольшие кубики.
  5. Смешайте все ингредиенты в миске, добавив ароматное подсолнечное масло и соль по вкусу.
  6. Украсьте готовый салат свежей зеленью и подавайте к столу.

Приготовив винегрет без картофеля, вы получите вкусный и полезный салат, который можно подавать на обед, ужин или даже на праздничный стол.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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