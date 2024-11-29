Для тех, кто заботится о своей фигуре — лёгкий и диетический винегрет без картошки

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкий и низкокалорийный винегрет без картофеля — прекрасный выбор для тех, кто следит за фигурой и придерживается здорового питания. Этот салат состоит из отварной свёклы, моркови, солёных огурцов, зелёного горошка и квашеной капусты. Заправка для салата — ароматное подсолнечное масло. Этот винегрет — сплошная вкуснятина и польза!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Винегрет

Ингредиенты:

2 свеклы;

1 морковь;

3 солёных огурца;

100 г квашеной капусты;

4 ст. л. консервированного горошка;

2 ст. л. душистого растительного масла;

соль по вкусу.

Для приготовления винегрета без картофеля выполните следующие шаги:

Отварите свёклу и морковь в подсоленной воде, затем остудите их и очистите. Нарежьте квашеную капусту на небольшие кусочки и добавьте к ней консервированный горошек. Нарежьте морковь и свёклу на кубики среднего размера. Нарежьте маринованные огурцы на небольшие кубики. Смешайте все ингредиенты в миске, добавив ароматное подсолнечное масло и соль по вкусу. Украсьте готовый салат свежей зеленью и подавайте к столу.

Приготовив винегрет без картофеля, вы получите вкусный и полезный салат, который можно подавать на обед, ужин или даже на праздничный стол.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

